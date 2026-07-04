Universitario de Deportes vs Alianza Lima, Semifinal de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina en el estadio Monumental de Ate. Fotos: Jesús Saucedo @photo.gec
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Por Redacción EC

Universitario de Deportes goleó 3-0 a Alianza Lima en el Estadio Monumental y clasificó a la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, revirtiendo la serie tras caer 1-0 en la ida y cerrando un global de 3-1. El equipo dirigido por Carlos Véliz abrió el marcador a los 3 minutos con un tiro libre de Pierina Núñez, mientras que Sofía Oxandabarat amplió la ventaja a los 41. En el segundo tiempo, Núñez selló la goleada a los 70. Alianza sufrió la expulsión de Yomira Tacilla y Universitario también terminó con diez por la roja a Stephanie Lacoste.

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