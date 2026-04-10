Resumen

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El emotivo video de Doña Zelmira, la hincha de 102 años, y su encuentro con Edison Flores. (Foto: Captura / Universitario)
El emotivo video de Doña Zelmira, la hincha de 102 años, y su encuentro con Edison Flores. (Foto: Captura / Universitario)
Por Redacción EC

El fútbol tiene la extraña capacidad de detener el tiempo. De hacerlo retroceder incluso. Como si los años no pesaran cuando el corazón late al ritmo de una camiseta. Eso le ocurrió a Doña Zelmira, quien a sus 102 años convirtió toda una vida en una sola pasión: la de Universitario de Deportes. Y que, finalmente, vio cumplido uno de sus sueños más íntimos: conocer a Edison Flores.

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