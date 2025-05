No es un regreso cualquiera. Y, según lo que dice esta noche de lunes en el Country Club Jean Ferrari, se trata del hombre “con el que empezó este proyecto”, es decir, la refundación de la U que hoy es bicampeón. Gregorio Pérez, el querido técnico uruguayo que no fue campeón pero dejó una huella profunda en Universitario de Deportes, volvió a Lima. Esta vez, no para dirigir, sino para acompañar a un amigo: Jean Ferrari. El motivo fue la presentación del primer libro del actual administrador crema, “Hazlo posible. Gestión y liderazgo a ras de campo” (Mesa Redonda, 2025), una obra que relata desde adentro el camino de reconstrucción institucional del club más popular del país, además de decenas de pistas sobre cómo ha sido el trabajo de gestión deportiva desde 2022 en la U.

La presencia de Pérez no pasó desapercibida. Fue él, con su estilo sereno y paternal, quien dirigió a la ‘U’ en momentos difíciles, aportando mucho más que táctica: trajo orden, unión y credibilidad. Esa misma visión de liderazgo que Ferrari recoge en su libro tuvo en Gregorio a uno de sus pilares fundamentales.

“Gregorio es más que un entrenador para mí. Es un referente de vida, un ejemplo de liderazgo”, ha dicho más de una vez Ferrari. Y su presencia, silenciosa pero poderosa, fue una prueba más de que las verdaderas revoluciones, incluso en el fútbol, se construyen con valores, lealtad y afecto.

La cita fue en el Country Club de Lima este lunes 5 de mayo, en un ambiente cargado de recuerdos, afecto y gratitud. Previo a este suceso, El Comercio se comunicó con Gregorio Pérez en exclusiva. Aquí su testimonio.

-¿Qué le animó a escribir el prólogo del libro de Jean Ferrari?

Bueno, en realidad para mí no deja de ser una gran satisfacción ¿no? Realmente que Jean Ferrari entienda que puedo estar presente en su libro y escribir ese prólogo... es una satisfacción muy grande, porque es un reconocimiento a la gran amistad que en el transcurso del tiempo que estuvimos trabajando en la U, esa amistad fue sincera, honesta y la verdad que me siento con privilegio de parte de él que me haya invitado a participar del libro.

-Eso refiere que hay un respeto por el trabajo que hizo usted en la U...

Bueno, sí. Es un privilegio que, después de haber pasado por el club en dos oportunidades distintas, aún se reconozca lo que hicimos. La primera vez fue a fines del año 2019, como bien se menciona en el prólogo del libro, pero lamentablemente ese proceso se interrumpió por la pandemia. En ese entonces, junto con nuestro cuerpo técnico —Curbelo y Adinolfi— iniciamos un trabajo con Jean Ferrari basado en la confianza y mirando hacia el futuro. El arranque fue muy bueno, el equipo empezó bien el torneo, y justo después de ganar el clásico, todo se detuvo por la pandemia.

Luego, con la llegada de otra administración, no continuamos. Pero cuando Jean retoma las riendas del club, esta vez rodeado de gente muy capaz que él mismo eligió, volvimos a reencontrarnos. Sinceramente, estábamos haciendo un gran trabajo, pero además de lo deportivo, se fue construyendo una gran amistad. Una relación sin demagogia, con sinceridad, con la misma intención: hacer crecer al club.

Yo me di cuenta desde entonces de que Jean era un hombre que trabajaba para cosas grandes. La prueba está en que, además de llevar adelante a la ‘U’, terminó su carrera, hoy es abogado, y durante ese proceso no dejó de estudiar ni de prepararse. Lamentablemente, tuvimos que dejar de vernos con frecuencia por cuestiones de salud que me obligaron a alejarme del trabajo, pero Jean siempre estuvo presente, apoyándome en esos momentos difíciles. Hasta el día de hoy seguimos en contacto.

Me pone muy contento todo lo que ha logrado con el club y los proyectos que tiene por delante.

-Ante la salida de Bustos, la U volvió a contratar a Fossati, ¿qué le parece esa decisión?

Me parece muy bien, porque es una persona que llegó al club, con mucha experiencia y que salió campeón. Conoce a todo el plantel y realmente es la persona que está capacitada y que tenía que llegar, luego de la salda de Bustos. Logró salir campeón con la U y estoy convencido que será un buen año. La U tiene un buen plantel, Fossati junto a su comando técnico lo conoce muy bien, la hinchada le tiene mucha fe y confianza. Para Jean Ferrari es importante tener un técnico que ya conoce a sus jugadores.

-¿Qué opina del presente de Valera, jugador que usted “rescató”?

Cuando llegué aposté fuertemente por Valera. Después de que se fue Dos Santos, Valera era el número 9 y tuvo la oportunidad de jugar.

-¿Cuál es su techo?

Dependerá siempre de él. Con nosotros Alex anduvo muy bien e hizo su carrera, salió al exterior y ha jugado en la selección. Fossati lo conoce muy bien y no me cabe la menor duda, de que Valera es un jugador importante dentro del plantel.

-¿Cree que la U consiga el tricampeonato?

Tiene un buen plantel y cuenta con un entrenador que conoce el plantel y ya salió campeón. Fossati es un técnico ganador y tiene un respaldo importante de manera institucional, con toda la gente que está detrás de Jean que son millones, porque hay que ser realista. La U despertó cuando Jean Ferrari tomó la administración del club. Nadie puede tener dudas y la gente que lo rodea. Yo creo que la U está bien posicionada, inclusivamente más. Yo pienso que va a ser un buen año a nivel internacional.

-El hincha de la U lo quiere mucho, ¿cómo recibe ese gesto usted?

Yo siempre lo valoré y ustedes saben el afecto y cariño que le tengo a toda la gente de la U. Pero lo más importante es Jean Ferrari no soy yo. Yo estoy agradecido que se haya acordado de mí, no deja de ser un halago, pero lo más importante es la presentación del libro de Jean y ya vas a leer el libro y creo que será un éxito.

