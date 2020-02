Ante César Vallejo, Alejandro Hohberg no mostró la mejor versión de sí mismo y fue blanco de las críticas de los hinchas de Universitario de Deportes, quienes también apuntaron al entrenador Gregorio Pérez por usar al volante en una posición inusual para él. Sin embargo, la experiencia del entrenador uruguayo se evidenció en las últimas declaraciones en las que respaldó a su jugador ofensivo.

El primer diagnóstico que arrojó la derrota de Universitario de Deportes contra César Vallejo (2-0), en la fecha 4 de la Liga 1, es que urge replantear el mediocampo. Por ejemplo, se notó que Alejandro Hohberg causa más peligro cuando parte desde fuera, casi como un extremo.

Sí, el ‘Enano’ inició como ‘10’ contra los ‘Poetas’ y si bien sus recorridos ayudaron, para este domingo frente a Sport Boys, volvería a jugar más cerca del arco rival. ¿Quién ocupará su lugar? Donald Millán, quien no inició el último sábado por la seguidilla de partidos que acumuló.

Gregorio Pérez reconoció que la mejor versión de Alejandro Hohberg es por las bandas, pero apuntó que lo volvería a usar como ‘10’ si es necesario. “Volvería a poner a Hohberg como ‘10’, aunque no dejo de reconocer que su mejor versión es por las bandas”, mencionó el DT en Las Voces del Fútbol.

Ojo, no fue el único mea culpa que realizó Gregorio Pérez. También habló de su pizarra. “Valverde respondió bien en defensa. Más allá de que nos equivocamos en el planteo y no hayan jugado Quina y Millán, no hay que buscar excusas y desmerecer el triunfo de Vallejo”, dijo.

Un detalle, el ‘profe’ hoy realizará partido de práctica en el Monumental. Ahora, si bien la ‘U’ perdió el invicto en la Liga 1, el ‘Maestro’ cree en sus alumnos: “Tengo mucha fe en este grupo. Va a ser un torneo difícil y parejo, pero sinceramente les tengo fe. Me llenó su humildad”.

