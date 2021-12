Durante varios días, Universitario de Deportes y Christian Ramos estuvieron negociando un posible fichaje con miras a la temporada 2022 de la Liga 1. Sin embargo, no se llegó a buen puerto y el defensor nacional terminó firmando por Alianza Lima. En esa línea, Gregorio Pérez tomó la palabra para explicar lo sucedido.

El actual entrenador de los cremas dijo que la ‘Sombra’ era del gusto del comando técnico y de la directiva, pero que finalmente no se concretó por decisión propia del jugador de 33 años.

“Con Christian Ramos sí hubo interés, yo lo quise y hablé con él. Jean Ferrari también. Quedó en dar una respuesta, pero no hubo. Nos enteramos que habían otros clubes interesados y cortamos esa situación”, comenzó diciendo ‘Goyo’.

“Christian Ramos tiene todo el derecho de ir donde él quisiera. No tiene nada que ver con que haya ido a ver el partido de la final entre Alianza y Sporting Cristal, en algún momento se especuló que por eso no se le contrató y no fue así. Fue decisión suya”, añadió en una entrevista con RPP.

Preocupación por la Bolsa de Minutos en el 2022

Gregorio Pérez, por otro lado, mostró su preocupación por la Bolsa de Minutos en la Liga 1 2022. “Hubo comunicación oficial a todos los clubes sobre que no iba a haber bolsa de minutos, nuestra administración lo trasladó al comando técnico. También con otros colegas hablamos de que no iba a haber”, apuntó.

“Para nosotros es una gran preocupación el tema de la bolsa de minutos porque ya habíamos planificado el plantel para el próximo año. No es solo en nuestro caso, sino también otros clubes”, añadió.

Conforme a los criterios de Saber más