“El año del centenario, que yo pedí mi renuncia a Seattle que no se dio, esa negociación fue formal. No hubo contrato, ese era el miedo, era todo palabra y en estos momentos hay que tener el contrato porque las palabras se las lleva el viento. Se llegó a dar un acuerdo, pero el club (Seattle Sounders) no me dejó, hablé hasta con Fabián, el club no me dejó salir, quería que acabara mi contrato y salir bien”, señaló el delantero.





“A quincena hubo una negociación, si hace tres meses hubo un número y pasaron tres meses, te vas abajo, números arriba y números abajo, es parte de una negociación ir al punto medio o buscar lo que conviene a los dos. Siento que el equipo que te quiere siempre va a buscar la manera, el equipo que te quiere siempre va a buscar la forma, después de esa quincena fue una negociación terminada, fue lo que me expresaron, entonces desde ahí no se levanto el teléfono, ya está, ahora tengo que ver mis opciones”, añadió.