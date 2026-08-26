Nacida tras la necesidad de reforzar la atención de emergencias dentro del recinto, la organización se ha convertido en un componente habitual del operativo de seguridad en los partidos del primer equipo, así como en encuentros del fútbol femenino y otras disciplinas. En esta entrevista, su presidente, Michel Dávila, repasa el origen del proyecto, cómo lograron integrarse al club y el compromiso que los impulsa a proteger a miles de hinchas en cada jornada

—¿Cómo nació la Asociación Bomberos Universitario y qué los motivó a crear este proyecto?

La idea comenzó a gestarse en octubre de 2022 y logramos constituirnos formalmente en 2023. Si bien nacimos por el ‘cariño a los colores’, hubo un detonante muy doloroso que nos impulsó definitivamente a organizarnos: el caso de Álvaro Zeballos, el muchacho que lamentablemente falleció de un paro cardíaco en la tribuna norte el 23 de octubre de 2022, en un partido contra Sport Huancayo. Ese suceso trágico nos hizo darnos cuenta de que en las tribunas éramos muchos los bomberos que asistíamos como hinchas a los partidos. Decidimos unirnos y poner nuestra vocación de servicio a disposición del club y de la hinchada para estar ahí cuando más se nos necesite. Cabe resaltar que todo este proceso no hubiese sido posible sin el apoyo y la acogida que recibimos por parte de la administración del club; en especial, quiero destacar el nombre de la señora Nancy Corzo, quien nos ha apoyado en todo momento, desde el inicio hasta el día de hoy, y que coordina constantemente con nosotros en pro de darnos las facilidades del caso para toda nuestra operación.

—¿Cuál es la misión principal que cumplen durante los partidos de Universitario?

Nuestra misión es ser la primera línea de respuesta y brindar primeros auxilios y soporte básico de vida a todo aquel que lo requiera. Para nosotros, la vocación de servicio no tiene camiseta cuando se trata de una emergencia médica; por eso, nunca hacemos distinción en la atención que brindamos, salvaguardando la salud tanto de la hinchada local como de los hinchas visitantes.

Desplegamos a Bomberos Universitario en las cuatro tribunas, pero nuestra labor también abarca los límites del estadio, atendiendo a cualquier persona que sufra alguna afectación y requiera nuestro apoyo en esos sectores. Además, nuestra misión va más allá de la atención reactiva: hemos brindado capacitación en primeros auxilios y RCP (Reanimación Cardiopulmonar) al personal del estadio, tanto operativo como administrativo. Esto nos permite afirmar con orgullo que el Monumental no solo es seguro por su imponente infraestructura, sino que hoy por hoy es un estadio cardioseguro y preparado para una primera respuesta integral. Básicamente, buscamos que sea un entorno donde las familias puedan disfrutar del fútbol con total tranquilidad.

—¿Qué tipo de emergencias atienden con mayor frecuencia en el Estadio Monumental?

Al ser un evento de concentración masiva, el Monumental con lleno total es como una pequeña ciudad, por lo que el abanico de emergencias es amplísimo y debemos estar preparados para absolutamente todo. Atendemos desde lo más común, como descompensaciones, cuadros severos de deshidratación, fatiga por calor, crisis de ansiedad, hipoglicemias (bajas de azúcar) y problemas respiratorios o crisis asmáticas.

Sin embargo, nuestra labor abarca emergencias de trauma, como cortes, contusiones, luxaciones y fracturas producto de caídas en las graderías o tropiezos. Además, estamos capacitados y listos para intervenir en situaciones críticas de riesgo vital: paros cardiorrespiratorios, crisis convulsivas, reacciones alérgicas severas, quemaduras por el uso indebido de pirotecnia o bengalas, atragantamientos, e incluso asfixia o lesiones por aplastamiento si se dan movimientos bruscos o avalanchas en la masa de gente, así como atenciones por exposición a gases lacrimógenos en caso de disturbios. Al estar distribuidos estratégicamente, nuestra intervención en los primeros minutos es vital para que estos incidentes no terminen en tragedia.

Bomberos Universitario atiende emergencias en el estadio U Marathon Monumental

—¿Cómo es la preparación y capacitación que reciben los voluntarios antes de participar en un operativo?

Partimos de una base sólida de bomberos voluntarios formados, pero hoy en día hemos aperturado nuestro alcance a personal de salud titulado y calificado, integrando también a médicos, emergencistas, entre otros profesionales. Para los operativos en el estadio, todos pasamos por capacitaciones específicas enfocadas en eventos masivos. Esto incluye control de multitudes, reconocimiento de las rutas de evacuación del Monumental, y actualizaciones constantes en RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y uso de desfibriladores, trabajando siempre bajo estrictos protocolos de seguridad.

Bomberos Universitario coordinando el plan de evacuación

—¿Qué significa para ustedes combinar la vocación de servicio con la pasión por Universitario?

Es el privilegio más grande. Ser bombero te exige entregar todo por el prójimo, y hacerlo en nuestra casa, el Monumental, cuidando a nuestra propia familia crema, es indescriptible. Todo esto se resume perfectamente en nuestro lema: ‘Hacemos lo que amamos para el club al que amamos’. Es llevar la ‘garra crema’ a la acción pura; es sudar la camiseta no solo alentando, sino salvando vidas.

—¿Cuál ha sido la emergencia más difícil o impactante que les ha tocado enfrentar?

Cada emergencia tiene su nivel de tensión, pero sin duda uno de los casos que más recordamos ocurrió el 29 de octubre de 2023, durante el partido contra Sport Huancayo. Aquella vez, una señora embarazada sufrió un preinfarto en la tribuna occidente. La situación fue sumamente delicada y el traslado resultó mucho más complejo debido a su estado y a la dinámica propia de la tribuna. En esos momentos, el ruido del estadio desaparece y solo nos enfocamos en el paciente. A pesar de la dificultad, logramos manejar la emergencia y lo más gratificante, como siempre, es ver cómo la misma hinchada abre paso y colabora cuando ve actuar a Bomberos Universitario.

—¿Cómo coordinan su trabajo con los Bomberos del Perú, la Policía y el personal médico del estadio?

Nuestra intención siempre es articular esfuerzos, pero la realidad nos obliga a adaptarnos. Con el Cuerpo General de Bomberos las coordinaciones en el estadio son puntuales, ya que por su propia carga operativa, su presencia únicamente se da en partidos de Copa Libertadores o clásicos. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante: ‘el 90% de los integrantes de la Asociación de Bomberos Universitario es personal activo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú’. Nosotros respetamos muchísimo a nuestra institución matriz, pero sabemos separar las cosas: en la vía pública, cuando cubrimos servicios en nuestras compañías, somos bomberos voluntarios; pero cuando cruzamos los límites internos del Estadio Monumental, nos volvemos 100% parte de la Asociación Bomberos Universitario y ponemos todo nuestro conocimiento y esfuerzo al servicio exclusivo del club.

En cuanto a la Policía, somos respetuosos de su labor, pero siendo sinceros, operativamente son una traba constante. En lugar de encontrar un apoyo para habilitar corredores de emergencia o facilitar evacuaciones rápidas, nos topamos con barreras y total falta de disposición. La obstaculización ha sido tan grave que, en medio de la tensión de una emergencia, hemos llegado a sufrir empujones, agresiones y actitudes hostiles por parte de algunos efectivos mientras intentábamos atender a una persona que lo necesitaba.

Ante este escenario, nosotros establecemos nuestro propio sistema de comando de incidentes: por medio de personal operativo en las tribunas, tenemos coordinadores encargados de cada sector y también contamos con personal que dirige la operación desde el inicio hasta el final. Por ello, la mayor parte del tiempo nuestra labor fluye gracias a la articulación con las propias autoridades del estadio —donde siempre contamos con el valioso apoyo y disposición de su administrador operativo, Ricardo Ríos—, el personal de seguridad privada y prevención, y el soporte directo que nos brinda la administración del club por medio de sus gerencias. Además, sumamos a todo esto el apoyo de otros grupos como el Colectivo World y, recientemente, Marathon.

—¿Cuántos voluntarios conforman actualmente la asociación y cómo puede hacer una persona para unirse?

En la actualidad somos 120 personas, de las cuales 75 se mantienen activas de forma constante, provenientes de distintas compañías de Lima, Callao y provincias. Para unirse, el requisito fundamental es ser bombero voluntario activo y, por supuesto, compartir la pasión por la ‘U’. Los interesados suelen contactarnos a través de nuestras redes sociales oficiales o nuestro correo electrónico para iniciar el proceso de integración a Bomberos Universitario.

—¿Qué mensaje le darían a la hinchada crema sobre la importancia de la prevención y el respeto a las medidas de seguridad en los estadios?

Les diría que cuidar el Monumental y cuidarnos entre nosotros es la mejor forma de demostrar amor por el club. La prevención es tarea de todos: mantengan libres los pasillos y escaleras, hidrátense bien, y si ven a alguien que se siente mal, avisen de inmediato a Bomberos Universitario. Asimismo, se exhorta siempre a la hinchada a controlarse al punto de no generar afectación a las personas o familias que van a disfrutar del espectáculo. La mejor emergencia es la que no ocurre, y con el apoyo de toda la hinchada, hacemos que nuestra casa sea el estadio más seguro del país.

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