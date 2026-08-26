Por Jean Pierre Maraví Coppa

Cada vez que Universitario de Deportes juega en el estadio Monumental, decenas de personas vestidas con uniforme de emergencia recorren las tribunas, los accesos y el campo de juego, listas para intervenir ante cualquier incidente. Son los integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Universitario, un colectivo conformado por bomberos en actividad que, desde 2023, presta apoyo de manera completamente voluntaria en los eventos deportivos del club.

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