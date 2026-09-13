Universitario de Deportes derrotó 2-1 a Alianza Lima en Matute y celebró tres puntos importantes. Sin embargo, Héctor Cúper cuestionó el desempeño mostrado durante especialmente la segunda mitad.

El entrenador argentino admitió las dificultades para controlar el balón tras el descanso y explicó que buscaron aprovechar espacios mediante transiciones rápidas, aunque reconoció numerosos errores cometidos. “Disfraza, porque no hicimos un buen segundo tiempo. Es cierto que no podíamos tener el balón.

Le apostamos a dos o tres pases y tratar de llegar al área rival, pero fallamos mucho en eso. El triunfo no debe tapar aquellas cosas que no hicimos bien”, señaló Cúper, quien pidió continuar trabajando para corregir errores. “Salió bien el partido, pero tenemos que seguir mejorando”, manifestó.

Sobre las decisiones en el once inicial, Cúper resaltó el trabajo de Jorge Murrugarra y Piero Quispe, quienes comenzaron como titulares antes de abandonar el campo por cansancio. “La titularidad, siempre digo que uno la gana no solo en un partido, sino en la semana. Depende de cómo uno prepara el siguiente encuentro.

Murrugarra hizo un buen partido, Quispe también hasta que tuvieron cansancio”, explicó.

Finalmente, el técnico crema admitió que las transiciones ofensivas no fueron ejecutadas correctamente, aunque destacó el triunfo conseguido frente a su clásico rival.

“En el segundo tiempo apostamos al contragolpe, sabíamos que podíamos tener posibilidades. No lo terminamos de hacer demasiado bien, lo reconozco. Esto es fútbol y hemos logrado una victoria que bienvenida sea”, concluyó.