Por Jasson Curi Chang

En Universitario de Deportes de algo parecen estar convencidos tras los últimos antecedentes: no más principiantes ni proyectos modernos en el banco. La ‘U’ necesita un técnico de experiencia, con espalda para recibir críticas, paternalista con el vestuario y riguroso en la táctica. Un Jorge Fossati con mano de Gregorio Pérez, para que se entienda con algún antecedente cercano al club. Por eso, mientras los rumores arrimaban al Kily Gonzalez, la dirigencia crema se decidió por Héctor Cúper.

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