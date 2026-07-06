Héctor Cúper abrió la puerta a un cambio de esquema en Universitario de Deportes y no descartó utilizar un doble nueve durante el Torneo Clausura. El técnico argentino explicó que la incorporación de Gianluca Lapadula amplía las variantes ofensivas del plantel y fortalece la competencia interna entre los delanteros. Además, confirmó que el club trabaja en la posible llegada de un volante central extranjero.

“Jugar con doble nueve es una posibilidad. Tenemos una competencia interna muy sana entre los delanteros y la llegada de Gianluca Lapadula es muy positiva”, expresó el estratega argentino en entrevista con RPP.

Asimismo, Cúper confirmó que el club continúa trabajando en el mercado de fichajes y reveló que existe la posibilidad de incorporar un volante central extranjero. “No es una obligación, pero será bienvenido si viene a aportar”, precisó.

Sobre los refuerzos, el entrenador crema pidió paciencia a los hinchas y explicó que la prioridad es elegir futbolistas que realmente eleven el nivel del equipo. “Tengo la responsabilidad de no equivocarme con los jugadores que lleguen. Estamos analizando opciones y ya hay cosas avanzadas, aunque no quiero apresurarme”, sostuvo.

🔴 #EnVivo | Héctor Cúper: “Jugar con doble nueve es muy posible. Todo es parte de la prueba, tenemos una sana competencia interna en la posición de delantero, la incorporación de Gianluca Lapadula es muy buena”. pic.twitter.com/rc1hdq7roD — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) July 6, 2026

Cúper también señaló que el amistoso programado para este fin de semana será una prueba importante para medir el funcionamiento del equipo. “Nos va a dar claridad sobre los cambios que queremos implementar. Además, hemos realizado evaluaciones físicas y creemos que todavía debemos elevar un poco el nivel con respecto a lo que buscamos”, comentó.

Finalmente, lamentó la salida de José Carabalí: “El club hizo todo lo posible para mejorar sus condiciones, pero no se pudo. No puedo criticar a una institución como esta”, concluyó.

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