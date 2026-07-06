Héctor Cúper confía en hacer un buen Torneo Clausura con Universitario. (Foto: Universitario)
Héctor Cúper confía en hacer un buen Torneo Clausura con Universitario. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Héctor Cúper abrió la puerta a un cambio de esquema en Universitario de Deportes y no descartó utilizar un doble nueve durante el Torneo Clausura. El técnico argentino explicó que la incorporación de Gianluca Lapadula amplía las variantes ofensivas del plantel y fortalece la competencia interna entre los delanteros. Además, confirmó que el club trabaja en la posible llegada de un volante central extranjero.

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