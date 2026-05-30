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Héctor Cúper y el plan para Universitario en el Torneo Clausura: “El tema físico va a ser fundamental”. (Foto: Getty Images)
Héctor Cúper y el plan para Universitario en el Torneo Clausura: “El tema físico va a ser fundamental”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

En la previa del partido de Universitario vs Sport Huancayo, Héctor Cúper ya piensa en lo que viene. El técnico argentino aseguró que el principal objetivo será mejorar el aspecto físico del plantel de cara al inicio del Torneo Clausura.

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