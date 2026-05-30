En la previa del partido de Universitario vs Sport Huancayo, Héctor Cúper ya piensa en lo que viene. El técnico argentino aseguró que el principal objetivo será mejorar el aspecto físico del plantel de cara al inicio del Torneo Clausura.

“Queremos cerrar bien el Apertura, irnos de vacaciones y volver pensando que toda la preparación previa al Clausura va a ser importante en todo sentido”, expresó el entrenador en L1 Max, dejando claro que el trabajo no se detendrá pese a la para por el Mundial 2026.

Cúper también explicó que el comando técnico ya viene analizando el estado de cada futbolista. “El tema físico va a ser fundamental. Ya tenemos todas las medidas de cómo están los jugadores. Creo que les falta un poco más para arrancar el Clausura con todo”, comentó.

El entrenador crema reveló además que el club aprovechará la larga pausa para implementar un plan personalizado con cada integrante del plantel. “Tenemos todo un programa para cada jugador para que lo cumpla, así cuando regrese ya no tengamos nada que esperar a cualquier desequilibrio que haya”, sostuvo.

Sobre posibles refuerzos o salidas, el técnico evitó profundizar y dejó en claro que todavía no hay decisiones tomadas. “Estamos hablando de cosas. Todavía no se ha decidido nada. No hay informe Cúper”, afirmó el argentino, mientras Universitario busca pasar la página tras un semestre complicado.

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