Héctor Fértoli sabe que la temporada próxima del campeonato nacional no será nada fácil, por eso es uno de los que trabaja con mayor intensidad en los entrenamientos en Universitario de Deportes.

El argentino -quien recientemente firmó por los cremas- ha mostrado gran exigencia física y compromiso, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la primera fecha y ganarse un lugar en el once del español Javier Rabanal.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de X, el club compartió imágenes del atacante, apodado “Rayo”, haciendo fútbol y labores de fortalecimiento muscular en Campo Mar ‘U’.

Fértoli llegó a la ‘U’ como uno de los refuerzos extranjeros para este 2026, junto con Caín Fara y Sekou Gassama.

Procedente del fútbol argentino, defendió las camisetas de clubes como Newell’s Old Boys, Racing, Talleres de Córdoba y Huracán, además de haber tenido experiencias en el exterior.

El ‘Rayo’ se desempeña principalmente como extremo, ya sea por derecha o izquierda, aunque también se sabe que puede actuar como segundo delantero.

Sus características son el cambio de ritmo, la velocidad y potencia, lo que podría ser vital para los de Ate.

La ‘U’ continúa con su preparación en el complejo deportivo ubicado al sur de Lima, para mostrar todo su poderío frente a la ‘U’ de Chile, encuentro que se llevará a cabo el 24 de enero en la ansiada ‘Noche Crema 2026′.

Antes de ello tendrá partidos amistosos con Sport Boys y Melgar de Arequipa.