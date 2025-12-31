Con el objetivo de coronarse tetracampeón de la Liga 1 y pelear la Copa Libertadores, Universitario de Deportes cierra el 2025 con el fichaje del delantero argentino Héctor Fértoli.

Tras vestir los colores del Club Atlético Tigre la temporada pasada, el ‘Rayo’ " llega para aportar velocidad, desequilibrio y versatilidad en el frente de ataque del cuadro crema “, tal como señaló el cuadro ‘merengue’ en un comunicado.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Ⓤ𝗡 𝗥𝗔𝗬𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗜𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢́𝗡 ⚡💪



Héctor Fértoli se une a las filas del único grande del Perú.



¡A defender esta camiseta con garra y pasión! 💛#TricampeUnes#UnTriConGarra pic.twitter.com/j3bi7psnlh — Universitario (@Universitario) January 1, 2026

“Hola cremas, estoy muy feliz de unirme a la familia del club más grande de Perú. Nos vemos muy pronto, ¡y dale U!“, dijo en un breve video compartido por la institución.

El natural de El Trébol, en Santa Fe, se desempeña como atacante desde su debut profesional con Newells’ Old Boys, donde se formó. Desde entonces y hasta la fecha, acumula 31 goles en 257 partidos disputados.

Ha defendido los colores de otros equipos argentinos como San Lorenzo, Racing Club (hasta hace poco dueño de su pase), Talleres de Córdoba, Huracán y el mencionado Tigre, en el que tan solo cuenta con 19 participaciones en todo el 2025. Anotó en dos oportunidades y suma una asistencia.

En busca del ‘tetra’ y una Libertadores digna en 2026

El ‘Rayo’ se une a las incorporaciones de la ‘U’ para pelear tanto el torneo local como la Libertadores en la próxima temporada. Junto al profesor Javier Rabanal en el comando técnico, el defensor argentino Caín Fara y el artillero senegalés Sekou Gassama, el plantel ‘crema’ va tomando forma.

Se suma también el retorno del arquero Diego Romero tras su breve paso por Banfield, para hacer frente a la salida de nombres como Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez y Rodrigo Ureña, además del técnico Jorge Fossati.

VIDEO RECOMENDADO

Universitario tricampeón: Así celebró el equipo crema en los camerinos tras vencer a ADT