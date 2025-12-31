El delantero argentino Héctor Fértoli es anunciado como el más reciente fichaje de la 'U' para el 2026. (Foto de Universitario de Deportes)
El delantero argentino Héctor Fértoli es anunciado como el más reciente fichaje de la 'U' para el 2026. (Foto de Universitario de Deportes)
Redacción EC
Redacción EC

Con el objetivo de coronarse tetracampeón de la Liga 1 y pelear la Copa Libertadores, cierra el 2025 con el fichaje del delantero argentino .

Tras vestir los colores del Club Atlético Tigre la temporada pasada, el ‘Rayo’ "llega para aportar velocidad, desequilibrio y versatilidad en el frente de ataque del cuadro crema“, tal como señaló el cuadro ‘merengue’ en un comunicado.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang
MIRA AQUÍ: “Mi adjetivo va dirigido a hinchas del celular”: Franco Velazco explica polémicas declaraciones contra fanáticos de la U

Hola cremas, estoy muy feliz de unirme a la familia del club más grande de Perú. Nos vemos muy pronto, ¡y dale U!“, dijo en un breve video compartido por la institución.

El natural de El Trébol, en Santa Fe, se desempeña como atacante desde su debut profesional con Newells’ Old Boys, donde se formó. Desde entonces y hasta la fecha, acumula 31 goles en 257 partidos disputados.

Ha defendido los colores de otros equipos argentinos como San Lorenzo, Racing Club (hasta hace poco dueño de su pase), Talleres de Córdoba, Huracán y el mencionado Tigre, en el que tan solo cuenta con 19 participaciones en todo el 2025. Anotó en dos oportunidades y suma una asistencia.

En busca del ‘tetra’ y una Libertadores digna en 2026

El ‘Rayo’ se une a las incorporaciones de la ‘U’ para pelear tanto el torneo local como la Libertadores en la próxima temporada. Junto al profesor Javier Rabanal en el comando técnico, el defensor argentino Caín Fara y el artillero senegalés Sekou Gassama, el plantel ‘crema’ va tomando forma.

Se suma también el retorno del arquero Diego Romero tras su breve paso por Banfield, para hacer frente a la salida de nombres como Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez y Rodrigo Ureña, además del técnico Jorge Fossati.

VIDEO RECOMENDADO

Universitario tricampeón: Así celebró el equipo crema en los camerinos tras vencer a ADT
SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC