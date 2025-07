Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

Corrijo entonces la primera frase de esta columna: mi sueño es que el próximo fin de semana la ‘U’ derrote a Los Chankas en el Monumental, con un 3-0 inobjetable y, por qué no, con anotaciones de hombres que hace tiempo no firman goles. Vuelvo a corregir otra vez la frase introductoria de este texto: mi sueño es que el próximo fin de semana la U derrote a Los Chankas en el Monumental, con un 3-0 inobjetable, cortesía de Polo, de Pérez Guedes y, por qué no, de Ureña (así se lo piensa dos veces si acaso estuviera estudiando la alternativa de irse).

𝗦𝗘𝗚Ⓤ𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗔 𝗣𝗔𝗦𝗢 𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘 🔥💪



Revive lo mejor de nuestro triunfo 1-0 sobre Deportivo Garcilaso en Cusco por la fecha 18 del Torneo Apertura 2025.



👉 Mira el resumen extendido aquí ▶️ https://t.co/7eCR5ReTWx#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/jHoLhpe37Q — Universitario (@Universitario) July 7, 2025

En realidad, mi sueño es más ambicioso. No solo sueño con que gane la ‘U’, sino también con que pierda Alianza en Cajamarca frente al UTC, para que no quede en el ambiente la falsa sensación de igualdad entre los compadres. Nosotros hemos sido mejores y no sería justo propagar la idea de que el título «estaba para cualquiera».

Así que mi sueño, me rectifico, es que este domingo la U gane 3-0 en el Monumental y que Alianza pierda en Cajamarca y que demos la vuelta en nuestro estadio y que Aldo Corzo levante la copa con todo el plantel detrás suyo bajo una torrencial lluvia de papel picado. Sería nuestro cuarto título consecutivo a nivel nacional. Y qué mejor aliciente para luego, en agosto, enfrentar a Palmeiras, y para salir a buscar el tricampeonato apenas se reinicie el torneo.

Tabla de posiciones a falta de una fecha por jugarse:

Así quedó la Tabla del Apertura terminada la Fecha 18. (Google)

Mi pesadilla, por otro lado, es que ante Los Chankas se juegue el partido de su vida y nos gane. Es improbable, pero no imposible. En esa pesadilla están incluidas dos tarjetas rojas (quizá a Valera, quizá a Inga) y un penal a favor que nadie –ni el árbitro, ni los jueces de línea, ni los veedores del VAR ni los comentaristas de la TV e internet– reconocerán. Aunque, en realidad, la verdadera pesadilla sería que la ‘U’ pierda, que ocurran todos esos incidentes, y que, en paralelo, Alianza Lima le gane al UTC y se quede con el campeonato. Suena complicado, pero Alianza cuenta con un muy buen récord de visitante (este año han ganado cinco veces fuera de Lima) y, como viene en racha, podría doblegar a los cajamarquinos.

Qué duda cabe: las finales de nuestros equipos también las jugamos los hinchas. De día y de noche. Despiertos y desvelados. Mordiéndonos las uñas, frotándonos los ojos, jalándonos los pelos, sumando con los dedos, debatiéndonos entre la esperanza y el pesimismo.

Menos mal que los partidos no se sueñan, sino que se juegan. Y no en la cama, sino en la cancha, el único territorio donde no vale quedarse dormido.

*******

