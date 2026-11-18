El fin de la fecha FIFA dejó celebraciones, heridos y conclusiones antes de la definición de la Liga 1 este fin de semana, donde el líder Sport Huancayo (34 puntos) marcha con ventaja y recibe a Universitario de Deportes (32), mientras que Sporting Cristal (32) peleará ante Cienciano por seguir con vida en la lucha por el título nacional. La definición del Clausura, sin embargo, tendrá ausencias y confirmaciones en cada bando.

Desde Matute, donde Perú se impuso 2-0 a Bolivia, cayeron las malas noticias para Universitario. Reporte médico de Gianluca Lapadula: distensión muscular. Y desde el Mansiche, donde Cristal se coronó campeón de la primera edición de la Copa Caliente, llegó un mensaje de esperanza para el hincha celeste: Hernán Barcos dejó la puerta abierta para una posible renovación.

El Clausura se juega en todas las canchas y sus goleadores tendrán un partido aparte. Del lado de Lapadula, la distensión es en la parte posterior del muslo. La ‘U’ aún no públicó los días que el ítalo-peruano estará de baja. Lo primero que se supo es que no viajará a Huancayo para la última fecha del Clausura.

Gianluca Lapadula anotó el segundo gol de Universitario ante CD Moquegua. (@photo.gec)

El fisioterapeuta Eler Orihuela explicó a El Comercio los plazos habituales para este tipo de lesiones. “Al ser un estiramiento forzoso, la recuperación puede tardar de 7 a 10 días. El factor edad influye (Lapadula tiene 36 años), pero él es deportista y se recuperará a tiempo”, señaló.

La baja representa un problema para el equipo de Bustos. Lapadula registra nueve goles y cuatro asistencias desde su llegada a Universitario, números que explican el peso que adquirió en el ataque crema.

Su ausencia obliga a modificar los planes para una visita que puede definir el futuro del campeonato.

Todas las miradas apuntan ahora a Alex Valera. El delantero nacional suma 20 goles durante el año, diez de ellos en el Clausura, y será una de las principales cartas ofensivas de Universitario para enfrentar a Sport Huancayo. En una plaza complicada y ante un rival directo, el goleador tendrá la responsabilidad de asumir el protagonismo.

Universitario vs Sporting Cristal destacan en la fecha 4 del Clausura. Foto: Liga 1

El ‘9’ del 2027

Asimismo, Hernán Barcos, quien cuenta con 7 goles y 4 asistencias desde que llegó a mitad de año a Cristal, habló tras ganar la final de la Copa Caliente a Alianza Atlético.

“Dentro de poco nos sentaremos con Cristal para ver el tema de la renovación. Tenemos un grupo espectacular y nuestro objetivo es llegar a la final. Seguramente seguiré jugando un poco más”.

“AL HINCHA DE CRISTAL, QUE CONTINÚE CONFIANDO EN NOSOTROS. DESPUÉS NOS SENTAREMOS A VER QUÉ HACER -posible renovación-“ Hernán Barcos, jugador Sporting Cristal 📺 Declaraciones completas en nuestro canal de YouTube: https://t.co/cPRrUrRNWC https://t.co/SG8fLdb14g — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 16, 2026

Con estas declaraciones, el final de la carrera del atacante ya no llegaría a fin de año, como había anunciado en el pasado.

Por su parte, Julio César Uribe, director deportivo del club rimense, también fue consultado por la continuidad del ‘Pirata’ y otros posibles movimientos en el plantel. “Todo tiene su momento”, manifestó el directivo.

Todos en el Rímac están concentrados en el cierre del Clausura. Cristal y Universitario afrontan una última jornada en la que sus goleadores serán protagonistas, aunque por razones muy distintas.

SOBRE EL AUTOR