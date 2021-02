Universitario de Deportes sumó hace poco a Hernán Novick, volante ofensivo uruguayo, a sus filas pensando en lo que será su participación en fase de grupos de Copa Libertadores 2021 y la Liga 1. El jugador habló sobre sus objetivos con el cuadro crema y se refirió a la hinchada del club.

“Mi meta es salir campeón de la Liga 1. Esa es la que tenemos todos acá. Desde mi posición tengo que aportar goles, es una responsabilidad individual, así como asistir”, comentó Hernán Novick al programa Fútbol Como Cancha de RPP. Eso sí, tiene un objetivo personal y se refirió a los celestes sobre ello: “Obviamente es una aspiración poder marcarle a Sporting Cristal, si puedo aportar, ayudar con un gol, bienvenido sea”, añadió.

De otro lado, habló sobre sus funciones en el equipo y lo que puede aportar dentro del campo de juego: “La actitud siempre va a estar, saldré cada partido a tratar de ganar. Dentro de la cancha trato de que la pelota pase por mí, asistir a los compañeros, llegar al gol y manejar lo mejor posible el balón parado”, señaló.

Además, Novick indicó que “Tanto Tito Urruti como Federico Alonso me contaron lo de la hinchada, no he podido vivir aún lo que ellos me transmitieron de Universitario por el tema de la pandemia”, dijo el volante crema. Finalmente hizo una comparación entre la Liga 1 y el torneo uruguayo, señalando que son varios los equipos que te pueden dar pelea y no solo los grandes.

