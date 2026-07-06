Por Redacción EC

Universitario de Deportes hizo oficial la salida del brasileño Miguel Silveira, poniendo fin a una etapa que estuvo lejos de cumplir las expectativas generadas con su llegada a comienzos de la temporada. A través de sus redes sociales, el club crema anunció la desvinculación del atacante y le agradeció por los servicios prestados, deseándole éxitos en los próximos desafíos de su carrera.