Universitario de Deportes hizo oficial la salida del brasileño Miguel Silveira, poniendo fin a una etapa que estuvo lejos de cumplir las expectativas generadas con su llegada a comienzos de la temporada. A través de sus redes sociales, el club crema anunció la desvinculación del atacante y le agradeció por los servicios prestados, deseándole éxitos en los próximos desafíos de su carrera.

Silveira arribó al conjunto merengue como uno de los refuerzos extranjeros para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores. Su fichaje despertó ilusión entre los hinchas, quienes esperaban que el brasileño aportara desequilibrio y soluciones en el frente de ataque. Sin embargo, las lesiones, la falta de continuidad y la competencia por un lugar en el once titular impidieron que lograra consolidarse.

Durante su paso por la ‘U’, el extremo disputó pocos minutos y nunca consiguió convertirse en una pieza determinante dentro del esquema del comando técnico. Su escasa participación y el bajo impacto en el rendimiento colectivo hicieron que su continuidad fuera perdiendo fuerza con el paso de los meses, hasta concretarse su salida en el mercado de pases.

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Anunciamos la salida de Miguel Silveira del club. Éxitos en tus futuros retos. pic.twitter.com/gH3pE1B60A — Universitario (@Universitario) July 6, 2026

Con la partida de Miguel Silveira, Universitario libera un cupo de extranjero y continúa ajustando su plantel de cara al segundo semestre de la temporada. La dirigencia crema ahora trabaja en la búsqueda de nuevos refuerzos con el objetivo de fortalecer al equipo en la pelea por el título nacional y afrontar con mayores garantías los retos que se vienen en la campaña.

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