Universitario: Hohberg reveló que sería capaz de celebrar un gol ante Alianza Lima

Alejandro Hohberg definitivamente dejó atrás todos los recuerdos que lo unían a Alianza Lima. Hoy solo se debe al 100% a Universitario, club al que recaló a inicios de la temporada.

Tanto es así que Alejandro Hohberg confirmó que sí sería capaz de festejar un gol que pueda anotarle a Alianza Lima en la Liga 1.

Alejandro Hohberg marcó ante Pirata FC su primera conquista oficial como futbolista crema. (Foto: GEC)

"Sí celebraría, claro. Siempre hay que festejar los goles. Obviamente que hacer un gol en un clásico es muy lindo. Festejaría con mi equipo. Sin faltar el respeto a nadie", dijo Alejandro Hohberg en una entrevista con el programa "Al Ángulo" de Movistar Deportes.

"No conozco a nadie que no grite un gol en un clásico. Nada más que eso. Por mi parte nunca habrá algo de polémica ni falta de respeto, pero obviamente me gustaría hacer un gol en ese partido porque sé el equipo que defiendo y sería importante ganar", agregó.

El primer clásico de Alejandro Hohberg con la camiseta crema se dará el domingo 14 de abril, en el marco de la novena jornada de la Liga 1.