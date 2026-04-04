Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima este sábado 4 de abril en una nueva edición del clásico peruano. Y el club ‘crema’ no dudó en homenajear a uno de sus máximos exponentes, Luis Guadalupe.

El ‘Cuto’ cumplió 50 años el 3 de abril del 2026 y recibió el homenaje de la institución de Ate en manos de Franco Velazco, presidente de la ‘U’ y Álvaro Barco, gerente deportivo.

Miles de hinchas ansiosos por el incio del certamen ante su clásico rival fueron testigos y celebraron la ceremonia en el gramado del Estadio Monumental.