Resumen

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Por Redacción EC

Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima este sábado 4 de abril en una nueva edición del clásico peruano. Y el club ‘crema’ no dudó en homenajear a uno de sus máximos exponentes, Luis Guadalupe.

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