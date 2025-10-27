Universitario de Deportes acaba de conseguir el tricampeonato de la Liga 1, pero eso no es impedimento para ir mirando el próximo año con anhelo. Y si bien los festejos continúan entre los jugadores, directivos e hinchas, los cremas ya aseguraron la renovación de uno de sus futbolistas: Horacio Calcaterra.

Según Gustavo Peralta, periodista de L1 MAX, Horacio Calcaterra continuará con Universitario por una temporada más. El volante crema estampó su firma por todo el 2026 y jugará su cuarto año consecutivo con los de Ate.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Pese a que esta temporada no ha podido ser titular y asumió un rol de pieza de recambio en el equipo de Jorge Fossati, la directiva de Universitario considera que su experiencia y jerarquía son valiosas dentro del grupo.

Universitario tricampeón. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Con 36 años, Calcaterra ha conseguido su séptimo título nacional en el fútbol peruano y ahora va por uno más en el 2026. La opción de ser tetracampeón con Universitario es una meta que lo seduce bastante.

Además de los tres títulos conseguidos en 2023, 2024 y 2025, Calcaterra ganó otros cuatro títulos en su estadía en Sporting Cristal (2014, 2016, 2018 y 2020).

Por otro lado, Matías Di Benedetto también renovó con los cremas hasta finales del 2027 y con posibilidad de ampliarlo una temporada más. El central merengue fue el autor del empate parcial ante ADT.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.