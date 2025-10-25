Universitario se prepara para un partido crucial ante ADT, por el título de la Liga 1 2025. Y la llegada del equipo a Tarma este sábado se convirtió en una manifestación masiva de apoyo de la afición a la crema, que busca el tricampeonato nacional.

Tarma se tiñó de crema para recibir a los jugadores y al cuerpo técnico de Universitario de Deportes. La llegada del plantel desató una euforia colectiva, con cientos de aficionados congregados en las calles y la concentración del equipo para dar una bienvenida multitudinaria.

Desde la llegada del bus, los hinchas acompañaron al equipo con cánticos, banderolas y el fervor característico de la hinchada. Esta cálida recepción en altura subraya el arrastre nacional del club y la expectativa que genera cada uno de sus partidos fuera de Lima.

🇵🇪 ¡MULTITUDINARIO! Así fue la llegada del plantel de Universitario de Deportes a la ciudad de Tarma.



🎥 @Landivar_renato pic.twitter.com/vy5OEUTBJ8 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) October 25, 2025

El apoyo de la afición tarmeña es un factor adicional de motivación para Universitario, que juega ante ADT este domingo a las 3:30 de la tarde.

La masiva movilización de la hinchada reafirma el compromiso de los seguidores cremas con el equipo en su camino por el campeonato.