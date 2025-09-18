José Antonio Bragayrac
José Antonio Bragayrac

“Barcelona llega sí o sí, el rival podría ser la ‘U’ pero Alianza Lima también es una posibilidad”: habla el CEO que trae al club azulgrana a Lima

El buen antecedente dejado por el amistoso entre Universitario y el Inter Miami de Lionel Messi ha permitido que se replique un evento de igual o mayor magnitud. Esta vez será el Barcelona de España, con Lamine Yamal y Robert Lewandowski el club de primer nivel que llegará a Lima para disputar un duelo con un club peruano. Por ahora, aunque se dijo que sería Universitario el rival, no está definido. Así lo cuenta Andre Prada Whiltimbury, CEO de Sound Music Entertainment, la productora responsable del evento. El empresario conversó con El Comercio sobre los detalles de este partido planificado para diciembre y por qué es que Alianza Lima podría ser el rival elegido.

