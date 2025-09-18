“Barcelona llega sí o sí, el rival podría ser la ‘U’ pero Alianza Lima también es una posibilidad”: habla el CEO que trae al club azulgrana a Lima

¿Qué tanta certeza hay de que el Barcelona de España llegue a Lima con todas sus figuras para disputar un amistoso?

Ya tenemos una fecha específica. Todo está muy avanzado por parte del Barcelona, es una posibilidad muy alta. De hecho, es un hecho que Barcelona viene a Perú.

¿La fecha es entre el 22 y 23 de diciembre?

La fecha por ahora es diciembre. La fecha específica todavía no la puedo confirmar al 100%, ya que falta el club oponente acá, en Perú.

Ah, o sea, todavía no está definido que sea Universitario....

Todavía no puedo confirmar al 100% si es la ‘U’, pero es con un club nacional.

Entre esas posibilidades, ¿entra también Alianza Lima?

Sí, correcto. Hay también probabilidades que sea Alianza Lima el rival. Como te digo, esto más que nada es un partido deportivo que estamos haciendo en pro del deporte peruano, muy independiente de los clubes. No tengo [preferencia] ni con Alianza, ni con la ‘U’, ni con [otro] club nacional. Esto era un tema de que el país esté en los ojos de todo el mundo, en este caso con el Barcelona de España. Entonces, es una exposición muy, muy alta para el tema de los clubes nacionales. Ya lo hice con Inter de Miami, que lo presenté con Universitario. Así que ahora estoy evaluando a ver si es con otro club o con el mismo club [Universitario].

¿De qué depende la elección del rival, si es Universitario o Alianza Lima?

Depende solamente de un factor que es el tema, por ejemplo, con la ‘U’, de la disposición de partido que tengan ellos de jugar la fecha que se les propuso en la mesa. Y también es que ellos puedan mover cierto partido más que nada para poder ejecutar ese partido [se cruzaría con las finales de Liga1 en caso la ‘U’ dispute los playoffs, por lo que el club solo podría jugar el amistoso si gana el Clausura y no hay necesidad de playoffs]. De hecho, ya yo por mi parte hice un esfuerzo sobrehumano junto con mi equipo de mover al Barcelona para que pueda pisar Perú, que esto no pasa todos los días. Barcelona viene a Latinoamérica después de muchos años, entonces ya más que nada la cancha está en la parte de Perú, en la parte de nosotros, de poder sacar esa fecha adelante y poder llevar este partido histórico.

¿Barcelona llega a Perú como parte de una gira sudamericana?

No, Barcelona solamente llega en exclusividad para Perú. La única fecha latinoamericana es Perú. No hay otro país más, no hay otra fecha más.

Decían también que posiblemente el Barcelona tenga una fecha en Miami y de ahí aproveche para venir a Lima...

De hecho, ese enfrentamiento puede ser bien en Miami, puede ser bien en España. Conversé allá en España con el Barcelona. Es más que nada decisión de su entidad, de ellos en dónde se hace este partido. Ya sé que el Barcelona ha hecho un pedido especial que sea en Miami por varios factores [se refiere al duelo con Villarreal por la Liga 1 de España], incluyendo también el factor de que tienen muchas ganas de jugar en Perú, pero independientemente de si se juega en Miami o se juega en España, Barcelona llegará a Perú.

¿Y cuándo se definiría con qué club juega? ¿Cuándo se anunciará si el rival es Alianza Lima o Universitario?

Esta semana. Esta semana ya estoy concretando lo que es el club oponente y de acuerdo a eso ya anunciamos en las próximas semanas más detalles. Máximo fin de semana, o sea, es la referencia, máximo fin de semana donde ya decidamos con qué club jugar.

Un club como Barcelona normalmente cobra entre 3 o 4 millones de euros por partido amistoso, en julio tuvo una gira por Asia y entiendo que cobraba esa cifra. ¿Esas cifras son similares para venir al Perú o son más altas?

El costo yo lo mantengo confidencial, pero es un poco más alto. De hecho, es mucho más alto. El costo de Perú es un costo que nunca he visto en la historia del deporte peruano. Superó al Inter de Miami [superó los 7 millones de dólares]. Entonces, más que nada por el potencial y el nivel de club que tiene Barcelona, que es algo muy complicado de conseguir. Vienen también con aviones privados, viene todo el plantel principal del Barça. O sea, vienen Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha, todas las figuras principales, las estrellas de Barcelona.

¿La magnitud del evento es como traer a Paul McCartney, un show A1 que que bordea los 10 millones de dólares? ¿Es más o menos así? ¿Está a ese nivel?

Es correcto. Es ese tipo de eventos A1 que no se ven así nada más todos los días. Como te digo, Barcelona no llega a Latinoamérica así nomás, así que te imaginarás todo el esfuerzo que se ha hecho para poder conseguir al Barcelona y que ya está prácticamente concretado, nada más es esperar al equipo oponente.

Entonces, Barcelona llega sí o sí y lo que falta es el oponente...

Barcelona llega sí o sí, o sea, de que hay partido, hay partido. Nada más toca que el equipo contrario nos diga, “Okay, dale, podemos mover la fecha y podemos jugar este día el partido contra Barcelona”.

¿El costo de las entradas serían similares a lo de Messi, que costaba 375 soles la más barata?

Correcto. Es una referencia, puede ser más o puede ser menos, por el tema de la magnitud del evento. Es un partido muy, muy costoso, un poco más que el Inter de Miami. Entonces estamos evaluando, pero también igual queremos que sea pagable de acuerdo al bolsillo peruano. Como te digo, quiero que este evento sea familiar, que la gente vaya al estadio sí o sí. Entonces, vamos a tener también ciertas consideraciones para el tema de lo que es Perú, para que este partido sea un gran espectáculo y que el estadio esté lleno.

De ser Alianza Lima el rival, se jugaría en el Estadio Nacional.

Dentro de la elección entre Alianza y la ‘U’, ¿qué tanto pesa que la ‘U’ tenga un estadio mucho más amplio, con mayor capacidad, lo que genera más taquilla?

Es que en caso sea Alianza Lima, también entraría en evaluación si es que es el estadio de Matute o en el Estadio Nacional. Entonces esa posibilidad también es muy amplia de poder manejar el amistoso con Alianza en el Estadio Nacional.

¿Cómo fue la negociación con el Barcelona? No creo que haya sido sencillo convencer al club...

No, para nada. Han sido meses de negociación. Junto con mi socio hemos estado negociando demasiado el tema de Barcelona por el tema de que tienen partidos también de Champions, liga y demás. Entonces, como que ha sido complicado, pero llegamos a un punto medio y dijeron: “Okay, el único partido que vamos a jugar en Latinoamérica va a ser con Perú”. Por las facilidades o, mejor dicho, por las negociaciones que hemos llevado a cabo, el interés que tiene el Barcelona sobre jugar en Latinoamérica, que no se da así nomás.

¿Cuánto ayuda que el evento con Messi, el Inter de Miami, haya resultado un éxito a nivel taquilla?

Bastante. La referencia del Inter de Miami fue muy importante para poder lograr también este acuerdo. Obviamente que esos equipos de alta categoría preguntan sobre el promotor, el evento que ha hecho antes el promotor. En este caso mi empresa, ya trayendo al Inter de Miami, jugando contra la ‘U’ y toda la logística que se trabajó fue muy buena, excelente. Fue por eso que Barcelona también tuvo buenas referencias por parte del Inter y decidieron dar el go, el visto bueno y adelante.

Para el amistoso entre el Inter de Messi y la ‘U’ hubo alrededor de 600 personas trabajando. ¿Este número será similar o hasta mayor ahora con el Bayern?

Será un poco mayor. El equipo del Barcelona es mucho mayor que el del Inter, de hecho, pero todo ya está contemplado también en las negociaciones. Es un despliegue nunca antes visto en el país. También está el tema de seguridad desde que llega el equipo hasta que llega al hotel, hasta la concentración, hasta el estadio y todo lo demás, pero es algo bonito que se va a ver en Perú. Es algo chévere, un equipo que no se ve así nomás.

¿Hay dentro del acuerdo un compromiso para que las principales estrellas como Lewandowski, Yamal, jueguen un mínimo de minutos o eso es completamente decisión del Barcelona?

Eso es completamente libre de Barcelona, pero lo que se ha pedido es que sean las máximas estrellas en el primer tiempo o de repente el partido completo. Eso ya dependerá del DT y del club, pero de que vienen todas las estrellas, vienen todas las estrellas. De hecho, con Inter de Miami fue exactamente lo mismo, fue todo decisión del DT. Igual mi exigencia fue que juegue todo el plantel de Inter de Miami, los principales en el primer tiempo. Y fue como sucedió. En este caso, el pedido es exactamente el mismo, por lo cual también el costo que estamos pagando es para que se haga exhibición de las estrellas principales. Todo el plantel de Barcelona está emocionado de venir a Perú, entonces van a hacer un partido muy interesante.

Hubo un incidente con el Meet & Greet, en que finalmente Messi no se pudo presentar y hubo cierto malestar. ¿Cómo va a ser este tema? ¿Se va a trabajar igual?

Mira, de hecho, justamente con el evento del Inter de Miami, con el tema del Meet & Greet, hubo un fallo por parte de otra empresa, no fue mi empresa la principal responsable. Entonces, como que esta vez estoy contemplando todos los pormenores que hubo en el partido pasado, así que esos sucesos no se van a repetir y también estoy evaluando el tema del Meet & Greet. En este caso, por ahora no voy a abrir lo que es Meet & Greets .

¿Qué significa para el negocio este tipo de eventos, que finalmente traigan a un equipo A1 como Barcelona? ¿A qué da pie? ¿Real Madrid? La gente habla mucho de Cristiano Ronaldo....

Son negocios que también están en la mesa para el próximo año, con el tema del Al-Nassr, Real Madrid, PSG, entre otros clubes también que estoy evaluando traerlos a Perú. Eso también será para el próximo año. De hecho, también hay negociaciones avanzadas con estos clubes junto con mis socios, entonces estamos en ese camino.

Me decía que este fin de semana se va a conocer el rival, entonces...

Correcto. Ahora tenemos una reunión con ciertos directivos, con ciertas personas de otros clubes. Entonces, ya esta semana estamos definiendo contra qué club jugamos.

¿Esta negociación con la ‘U’, se hizo desde el tiempo de Jean Ferrari o recién ahora?

No, recién ahora último. Habrá sido hace un par de días o de repente una semana a lo mucho. Igual tuve un contacto con Jean Ferrari, eh, pero esta negociación sí es muy aparte de Jean. Es una negociación con el club como tal. A Jean Ferrari tenemos mucho cariño, mucho aprecio, es un tremendo tipazo, tengo muy buenas referencias y también buenas anécdotas.

¿Esta relación con Ferrari también permitiría de repente a futuro trabajar algo con la selección peruana?

¡Claro que sí! También está la posibilidad de repente de hacer un enfrentamiento de uno de nuestros clubes con la Federación Peruana de Fútbol. De hecho, fue el primer planteamiento que tuvimos antes con Inter de Miami. La posibilidad principal era contra la selección peruana, pero por un tema de clubes decidimos que mejor sea contra la ‘U’.

