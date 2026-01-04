“Con Rabanal puede haber un giro”: Universitario, el reto de exportar figuras y la proeza pendiente de apostar por la cantera

El caso de Concha representa el ideal que pocas veces se concreta en el fútbol peruano. A los 26 años, el volante vivió en 2025 su mejor campaña: 9 goles y 10 asistencias en 42 partidos, siendo el segundo futbolista más determinante en la conquista del tricampeonato. No solo elevó su influencia en el juego, sino también su cotización: 1.6 millones de euros, según Transfermarkt. Elegido mejor mediocampista en los Premios DT y autor del gol del año tras su inolvidable tanto ante Melgar, Concha ya no es promesa ni apuesta: es un futbolista consolidado, maduro, pieza clave y, paradójicamente, exportable.

La cotización de Jairo Concha. (Foto: Transfermarkt)

César Inga encarna otro perfil, igual de valioso. Llegó a la ‘U’ en 2025 y terminó siendo la revelación de la temporada. Su valor de mercado se disparó hasta los 1.5 millones de euros, impulsado por una polifuncionalidad cada vez más escasa en el medio local: puede jugar como stopper en línea de 5, lateral o carrilero sin perder rendimiento. Esa versatilidad ya despertó interés en el exterior, con Racing Club, semifinalista de la Copa Libertadores 2025, como uno de los clubes que ha preguntado por su situación. En Inga, Universitario no solo ve presente, sino una ficha adaptable al fútbol moderno.

La cotización de César Inga. (Foto: Transfermarkt)

Entendiendo que la última gran venta del club fue la de Piero Quispe a Pumas de México en 2024, en la ‘U’ quieren que esa realidad cambie. Y la llegada de Javier Rabanal, técnico formado en Europa junto a Ruud Van Nistelrooy y primer europeo campeón del fútbol ecuatoriano, marca una intención clara de mirar el proyecto más allá del resultado inmediato. “Tres jugadores consolidados en primera cada dos temporadas cumpliría mis expectativas”, declaró el entrenador, dejando en claro que debutar no es suficiente. “Tienen que debutar y pelear un puesto”, añadió. El mensaje apunta a un modelo que el club no ha logrado sostener históricamente.

La gran deuda de Universitario: sacar nuevos jugadores

“Hay otros clubes que sí tienen una buena tradición de buen trabajo de menores como son Alianza y Cristal, que de cierta manera han tenido continuidad a diferencia de la ‘U’”, analiza Pedro Ortiz Bisso, periodista de esta casa editora y profundo conocedor del cuadro crema, quien también pone el foco en el pasado reciente para explicar por qué el club no ha podido sacar nuevos valores de la calidad de Edison Flores, Andy Polo o Raúl Ruidíaz.

“Nos estamos olvidando que la ‘U’ es un club que estuvo secuestrado por mucho tiempo”, advierte. Administraciones inestables, falta de continuidad y ausencia de un plan articulado impidieron construir una línea clara de formación y exportación. La gestión iniciada por Jean Ferrari y continuada por Franco Velazco, señala, recién empieza a reparar ese daño, aunque los resultados no son inmediatos. “Los jugadores jóvenes y buenos no aparecen año a año; es una inversión de mediano y largo plazo”, añade.

En esa misma línea, Víctor Zaferson, scout peruano, recuerda que durante años el foco estuvo exclusivamente en salir campeón. “Fossati y Bustos se centraron en eso, y lo dijeron siempre”, explica. Hoy, tras el tricampeonato, el discurso empieza a mutar. Álvaro Barco, director deportivo, fue claro: además de pelear el tetracampeonato, la ‘U’ se ha propuesto vender al menos un jugador por año. El último caso fue Piero Quispe, pero Zaferson es crítico con el sistema: la formación en el Perú es “mala, incompleta”, y por eso no se repiten perfiles como Flores, Polo o Ruidíaz.

Así, Concha e Inga no solo son nombres propios, sino símbolos de una transición. Universitario ha aprendido a competir y ganar; ahora debe demostrar que también puede formar, potenciar y vender. El 2026 asoma como una prueba clave: si la ‘U’ logra convertir talento en exportación, habrá dado un paso decisivo hacia un modelo más moderno. Y para ello, Javier Rabanal es el indicado.

