"Con Rabanal puede haber un giro": Universitario, el reto de exportar figuras y la proeza pendiente de apostar por la cantera
Universitario de Deportes atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia tras conseguir el tricampeonato. Pero el siguiente paso —tal vez el más complejo— está a punto de jugarse. Con el ‘Tri’ como punto de partida y el tetracampeonato como el gran objetivo, la dirigencia merengue empieza a mirar el 2026 no solo como una temporada de competencia, sino como una oportunidad para convertir rendimiento deportivo en sostenibilidad económica. En ese escenario, dos nombres aparecen subrayados en la agenda del club: Jairo Concha y César Inga, las figuras de este extraordinario 2025.
