José Antonio Bragayrac

La inversión para la llegada del Inter de Miami con Lionel Messi a principios de año alcanzó finalmente los 7 millones de dólares, pese a que el presupuesto inicial rondaba los 4 millones, según una fuente de este Diario. El amistoso ante Universitario, sin embargo, dejó un procedente con luz verde: resulta rentable este tipo de eventos deportivos a nivel de un concierto de una superestrella de la música. Con ese precedente, en las últimas horas saltó el rumor de que podría darse un eventual amistoso entre Universitario y el Barcelona de España, que vendría con sus grandes figuras como Lamine Yamal y Robert Lewandowski. ¿Qué tan probable resulta en términos de negocio y cuánto costaría?

