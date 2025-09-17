Según el periodista Gustavo Peralta, la empresa Sound Music Entertainment, responsable de la organización del amistoso entre el Inter Miami de Lionel Messi y Universitario, sería la empresa responsable de gestionar la llegada del Barcelona español a Lima. El objetivo sería replicar el amistoso ante Messi, aunque ahora con un equipo top de Europa. El escenario elegido, por supuesto, sería el estadio Monumental.

¿Cuánto costaría traer a Lima al Barcelona?

Según una fuente a la que este diario tuvo acceso, la inversión necesaria para traer a un club como el Barcelona implicaría una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Esto incluiría asegurar la fecha para el amistoso en Lima y el gasto logístico.

“Hace unos meses me dijeron que si lo tenían avanzado. Hay conciertos A1 que cuestan por encima de los 10 millones de dólares como el de Paul McCartney”, afirma un especialista en este tipo de eventos que prefiere reservar su identidad. Bajo este criterio, desde la inversión sí es viable traer a un club top como el Barcelona.

“El objetivo es alcanzar los auspicios y también están las casas de apuestas que sueltan buen dinero”, añade. Cabe recordar que para la llegada de Lionel Messi, la organización incluyó cerca de 600 personas para la cobertura de toda la logística. En este caso, la cifra sería similar o algo mayor.

Como en el amistoso de Messi, el medio local ya demostró que es capaz a nivel de organización de cubrir esa demanda. En cuanto al precio de entradas, el costo sería muy similar a las del duelo con Messi cuyo precio base fue de 375 soles (120 dólares aproximadamente).

¿Es viable que llegue Barcelona a Lima?

Hicimos la consulta a Pol Meza, CEO de la empresa Long Play Entertainment, quien en conjunto con empresa Sound Music Entertainment organizaron el amistoso entre Inter Miami y Universitario. “”Estuve intentando, pero por temas de fechas de ambos equipos era muy difícil", nos señaló.

Ese es el factor clave. La última gira internacional del Barcelona fue en julio pasado con tres amistosos en Asia. Según el periodista Joan Poquí del diario Mundo Deportivo de España, el Barcelona iba a recibir un mínimo de 8 millones de euros por tres amistosos. Finalmente recibió 10 millones. Aunque, el medio sport.es de España, el club había acordado un pago de 15 millones de euros por lo que no quedó conforme con la gira.

El calendario de Barcelona

A los altos costos se suma el principal detalle: el calendario. En diciembre el Barcelona tiene pactados tres duelos por la Liga de España y un duelo por Champions League. Estos duelos se jugarán entre el 7 y el 21 de diciembre, para reanudar su calendario el 25 de enero. Es decir, en diciembre es muy difícil que el Barcelona salga de gira, mucho menos a otro continente por lo que implica el desgaste en viajes.

Por lo general, las giras del Barcelona son en julio-agosto, como parte de la pretemporada. En julio pasado fueron a China, mientras que en el 2024 realizaron una gira por Estados Unidos. En el país de la MLS cobraron 3 millones de dólares por partido. Otra vez, el problema crítico no es el costo, sino las fechas. En diciembre del 2025 es muy difícil que llegue a Sudamérica.

Otro factor clave es que Barcelona no vendría solamente a Lima. Si se da, Lima sería una parada que se incluya dentro de una gira por el continente. Es decir, el evento sería adquirido por una empresa transnacional que adquiera los derechos y venda una fecha a Lima (la productora local), por lo que no depende de la productora local que el evento sea viable: necesita que se cierre una gira con varias fechas a nivel regional.

