A los 41 años, Diego Guastavino anunció el final de su carrera profesional. El volante uruguayo dejó una huella imborrable en el fútbol peruano. Y es que en 2013, año en el que llegó, se proclamó campeón con Universitario de Deportes siendo una de las figuras del equipo.

‘Guasta’ venía jugando en el Huracán Buceo, un club del fútbol amateur de Uruguay. Sin embargo, este sábado anunció que jugará su último partido como profesional ante Complejo Rentistas por la fecha 6 del Torneo Clausura.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“Hola, tricoplayero, les habla Diego Gustavino. Quería comentarles, informarles, que este va a ser mi último partido, y estoy sumamente agradecido porque sea acá en Huracán Buceo, con estos compañeros en esta institución tan querida, y de tanta gente que lo sigue de atrás de un barrio”, empezó diciendo en un video que compartió el propio club.

“Quería agradecerles e informarles eso, para mí, es un momento de mucha nostalgia, de mucha felicidad, y muchas emociones. Así que quería compartirlo con ustedes y agradecerles por todo”, añadió.

Huracán Buceo agradeció al excampeón con la U “por el compromiso y elegir cerrar tu carrera en nuestro club”.

𝗣𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗚𝘂𝗮𝘀𝘁𝗮𝘃𝗶𝗻𝗼



Mañana en el Complejo Rentistas nuestro ©️ @DiegoGuastavin1 jugará su último partido como futbolista profesional enfrentando a Deutscher.



Gracias, Diego, por el compromiso y elegir cerrar tu carrera en nuestro club 💪🏻🇾🇪 pic.twitter.com/GeEUANhbgY — Huracán Buceo (@Huracan_Buceo) September 20, 2025

El paso de Gustavino por Universitario

En 2013, Universitario de Deportes anunció la llegada de Diego Gustavino procedente del Querétaro de México. Su debut con el equipo crema se produjo el 9 de febrero de 2013 en el triunfo por 1-0 ante la Universidad César Vallejo y con los partidos se hizo pieza importante en el equipo dirigido por Ángel Comizzo.

El 18 de diciembre de 2013 se coronó campeón del fútbol peruano al ganar por tanda de penales ante Real Garcilaso, logrando así su primer título como profesional. Según confesó el uruguayo, el 2013 fue su mejor año como futbolista.

Luego de pasar por el fútbol chileno y mexicano, Guastavino volvió al Perú, en 2016, conquistando el Torneo Apertura con Universitario.

Tras jugar en el Liverpool FC (Uruguay) e Independiente de Santa Fe (Colombia), Guastavino regresó al fútbol peruano para vestir la camiseta de Carlos Manucci, en 2020.

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.