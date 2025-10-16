Universitario: el ambicioso proyecto para la Libertadores 2026 con Riveros y Di Benedetto nacionalizados, tres salidas y un ‘9′ top

Álvaro Barco revisa a diario la lista de jugadores en su oficina. Hay nombres tachados, otros subrayados, y algunos con signos de interrogación al lado. Es octubre de 2025 y Universitario ya planifica la temporada 2026 con un objetivo claro: optimizar los cupos de extranjeros sin perder lo ganado.

La primera decisión ya estaría tomada: Sebastián Britos, Gabriel Costa y Diego Churín no continuarían en el club. Estas salidas liberan tres cupos que el cuadro crema pretende utilizar de manera más inteligente, apostando por perfiles específicos que la dirección deportiva y el cuerpo técnico considera prioritarios.

La jugada maestra

Williams Riveros y Matías Di Benedetto son clave en la planificación merengue para el próximo año. Ambos deben completar su nacionalización antes de fin de año, un proceso que liberará dos plazas para nuevas incorporaciones provenientes del extranjero.

La permanencia de ambos no es casualidad. En la U consideran que los zagueros se han ganado un lugar en el equipo y en el corazón del hincha. Y el DNI peruano de estos elementos otorga flexibilidad para armar un plantel más competitivo.

Lo más buscado en Ate

La búsqueda de un delantero que compita con Valera se ha convertido en tarea para la dirigencia crema. La salida de Churín deja un vacío en una posición donde Universitario no ha acercado en los últimos años y necesita reforzarse.

El perfil es específico: un ‘9’ de área, con experiencia y capacidad para resolver partidos complicados. La dirigencia entiende que este refuerzo no puede fallar, considerando que será uno de los cupos de extranjero más importantes del plantel.

Será una inversión importante, reflejando la prioridad que tiene esta posición en los planes del conjunto estudiantil para el 2026.

La competencia en ataque

Universitario no solo piensa en extranjeros. La dirigencia tiene la intención de fichar a Jairo Vélez. Además estudia la llegada de un delantero nacional que compita directamente con Edison Flores y el ‘Tunche’ Rivera por un lugar en el ataque crema.

La idea es generar competencia interna que eleve el nivel de todos los delanteros del plantel. En esa línea, calzaría perfecto un futbolista con experiencia en la selección peruana y conocimiento del fútbol local.

Vélez llegó a préstamo procedente de Vallejo y se ha ganado un lugar en la 'U'.

El regreso que ilusiona

Diego Romero encabeza la lista de deseos del hincha crema y la dirigencia ha tomado nota. Tras su salida a préstamo a Banfield, cuestionada por propios y extraños, el portero nacional es visto como la gran apuesta para el proyecto del próximo año. Con la salida de Britos, su regreso es inminente para convertirse en el guardián principal del arco de la ‘U’, que apunta con otra mirada a la Copa Libertadores luego de liderar la Liga 1 en las últimas campañas.

El apoyo en defensa

Universitario también analiza sumar a un stopper de categoría. La directiva entiende que para competir al más alto nivel necesita una defensa más sólida, comenzando por un defensa central que organice la línea defensiva.

El hombre buscado incluye experiencia internacional, liderazgo dentro del campo y capacidad para jugar tanto en línea de tres como de cuatro defensores. Se trata de un refuerzo que no puede fallar, considerando su importancia en el esquema táctico que acompaña a Universitario.

La dirigencia prefiere tomarse el tiempo necesario para asegurar una contratación que realmente marque diferencia.

En alerta por las figuras

La continuidad de Jairo Concha genera un interrogante en la planificación de la ‘U’. Si el mediocampista es vendido, el equipo necesitará un interior derecho que cubra ese vacío.

Ya se manejan algunos nombres para esa eventual contingencia, aunque esperará hasta enero para definir si Concha se queda o es transferido. Su salida implicaría buscar un jugador con características similares: llegada al área, buen pase, buena pegada y capacidad para desequilibrar desde la segunda línea.

También se anticipa en Ate la posible partida de César Inga, quien es pretendido por clubes del extranjero. El defensor ha demostrado capacidad, versatilidad y atrevimiento. “Sueña jugar en Real Madrid”, reveló su padre. Y la realidad es que podría pegar el salto pronto. De confirmarse esta salida, Universitario sumaría un lateral izquierdo a la lista para el mercado.

2026: el año de la consolidación

La estrategia de Universitario para el próximo año es clara: hacer contrataciones que realmente marquen diferencia en el rendimiento del equipo.

El área deportiva enfrenta el desafío de armar un plantel equilibrado que pueda competir tanto en el torneo local como en las copas.

La planificación temprana busca evitar los errores del mercado anterior, tras el arribo de fichajes que no rindieron lo que se esperaba.

Universitario proyecta el 2026 como el año de consolidación de un proyecto que ha mostrado avances pero que necesita dar el salto a nivel internacional.

La nacionalización de Riveros y Di Benedetto, sumada a las nuevas incorporaciones, debería dotar al equipo de mayor competitividad interna y mejor rendimiento colectivo. El objetivo no es mantener el nivel, sino elevarlo para jugar de igual a igual con los mejores equipos del continente. El rompecabezas está sobre la mesa. La ‘U’ sabe qué piezas necesita.

