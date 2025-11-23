El caso Britos y por qué es importante para la continuidad de Fossati: La ‘U’, fichajes, renovaciones y todo sobre su futuro pensando en el ‘Tetra’

“Es normal que después de haber conseguido el tricampeonato y cinco torneos seguidos, el equipo baje la guardia”, dice Sebastián Britos a las cámaras de L1 Max. Universitario de Deportes, el tricampeón del fútbol peruano, no pudo cerrar el año a lo grande. En la altura de Andahuaylas, los cremas cayeron 3-1 ante Los Chankas, pero la derrota no empañó en lo más mínimo la celebración de un campeón que ya se enfoca en la próxima temporada.

Y es, justamente, Britos uno de los nombres en debate sobre la mesa merengue. ¿Se queda o se va el portero uruguayo que lleva dos títulos con la ‘U’? “Yo me quiero quedar, pero el club no sé. No he tenido acercamiento”, responde el guardameta que mantuvo su arco en cero en 17 partidos este año, los mismos que en 2024.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

La renovación o salida del charrúa también podría influir en la permanencia de Jorge Fossati, el técnico que inició y cerró el tricampeonato. Fuentes confiables confirmaron a este Diario que el ‘Nonno’ quiere que su compatriota continúe y tiene argumentos de sobra para pedirlo: 1) no ve, al menos en la Liga 1, un arquero del mismo nivel; y 2) las inminentes nacionalizaciones del ecuatoriano Williams Riveros y el argentino Matías Di Benedetto hacen que la ‘U’ no se preocupe por los cupos de extranjeros en el 2026.

En la previa del duelo ante Chankas, en L1 Max informaron que Fossati no dio por asegurada su continuidad. De hecho, se mostró molesto porque se tergiversaba lo que ha venido diciendo en diferentes entrevistas. Incluso señaló que, de no llegar a un acuerdo, estará muy agradecido al club.

El Comercio pudo conocer que este lunes 23 de noviembre será clave para su futuro: se reunirá con el administrado Franco Velazco y el director deportivo Álvaro Barco. Y ahí se verá también qué tan importante es el caso Britos en la relación Fossati-U. Si todo sale bien, a partir del martes empieza la planificación 2026, ya que el estratega tiene aún contrato por todo el próximo año.

Jorge Fossati Los títulos que ganó con Universitario 2 Torneos Clausura 1 Torneo Apertura 2 títulos nacionales

Los que se van

El primero en salir será Diego Churín. El ‘9’ argentino llegó este año y no cumplió con el rendimiento esperado (apenas cinco goles en 28 partidos), por lo que el club ni siquiera decidió llevarlo a Andahuaylas para disputar el último partido. “Si sigo acá o no, no sé, no me he sentado a hablar con nadie, pero obvio volver a Paraguay, sería mi segunda casa, tengo muchos amigos, tengo mis cosas en Asunción, se extraña mucho el país y la gente”, señaló el atacante a fines de octubre. Su destino estaría escrito.

Quien también se marcharía es Gabriel Costa. Si bien es cierto no ocupa plaza de extranjeros, el uruguayo nacionalizado peruano no rindió en la temporada y, aunque tiene una renovación automática, sería prestado.

Después, en la ‘U’ están atentos a lo que pueda suceder con César Inga y Jairo Concha, dos jugadores que este año han demostrado nivel para poder ser vendidos al extranjero. En tienda crema saben que pueden llegar ofertas tentadoras y quieren estar preparados para cualquier situación.

Diego Churín marcó cinco goles con Universitario este año. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Los refuerzos

En Universitario saben que el 2026 es incluso más importante que este año. Es la posibilidad de lograr el primer tetracampeonato de su historia. Por eso, el mercado de fichajes debe estar a la altura. Este Diario conoció que el área deportiva está analizando reforzar los siguientes puestos: un central zurdo, un volante interior, un segundo delantero que pueda jugar también por las bandas y un ‘9’.

Hace unos días, el presidente de FC Cajamarca, Omar Zavaleta, reveló que la ‘U’ y otros clubes estarían interesados en Abel Casquete, ecuatoriano formado en River Plate y una de las figuras del nuevo inquilino de la Liga 1.

“No podemos ‘cortarle las alas’ a ningún jugador. Él es el que decide si sigue o no en el club, porque me parece que tiene ofertas de Universitario de Deportes, y de otros clubes con más nombre y más años en el fútbol profesional. Coordiné con él y le dije que la decisión que él tome, yo lo voy a apoyar”, señaló.

Como se recuerda, el director deportivo Álvaro Barco indicó que ya tiene asegurado la renovación del 80% del plantel. La ‘U’ quiere el ‘Tetra’ y ya trabaja en ello.