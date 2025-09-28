Escucha la noticia
El “Dale campeón, dale campeón” de 60 mil cremas y la ovación monumental a un Valera que quiere romper su récord: Lo que no se vio del triunfazo que pone a la ‘U’ más cerca del ‘Tri’Resumen generado por Inteligencia Artificial
“Esa es la ‘U’, el mejor de los equipos”, es uno de los primeros cánticos con el que el Monumental -ese imponente estadio ubicado al final de la avenida Javier Prado- recibe a sus más de 60 mil feligreses. Y sí, la U de Jorge Fossati, bicampeón de Liga 1 y ganador del Apertura 2025, es el mejor de los equipos. Lo demostró ayer, domingo, una vez más, en el estadio donde ha ganado 42 de los últimos 47 partidos. No importó si al frente estaba Cusco FC, el equipo revelación que llegaba invicto en el Clausura. Si se juega una final -o, como en este caso, un partido con tintes de definición- la U gana. Fue 3-2 para acercarse más al ansiado e histórico tricampeonato.