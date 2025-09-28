El “Dale campeón, dale campeón” de 60 mil cremas y la ovación monumental a un Valera que quiere romper su récord: Lo que no se vio del triunfazo que pone a la ‘U’ más cerca del ‘Tri’

Y es la U, el mejor de los equipos, el que tiene también al mejor ‘9’ del fútbol peruano: Alex Valera. En el duelo de goleadores con Facundo Vallejos, Alex salió victorioso, una vez más, hablando como mejor lo sabe hacer: rompiendo redes rivales para ganarse la ovación de todo el estadio. No fue un gol, sino dos, para poner al Monumental a sus pies.

Jorge Amado Nunes fue homenajeado antes del partido ante Cusco FC. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

El primero de Alex llegó a los 22 minutos tras una jugada preparada en un córner. La U, el mejor de los equipos, también es el que más anotaciones ha hecho de balón parado. Facundo Callejos también se hizo presente en el marcador para Cusco FC, a los 34’ para poner el 2-1 momentáneo porque minutos antes (26’) Williams Riveros había colocado el segundo tanto crema. Pero después, ya en el segundo tiempo, apareció nuevamente Valera (66’, vía penal) para marcar. El tanto de Tevez (86’), quien ingresó por el lesionado Callejos, solo maquilló el resultado.

“Decir que nos echamos para atrás, es una falta de respeto. Universitario de Deportes lo ganó todo desde que llegué al país, es el bicampeón, y le quieren echar la culpa a Cusco FC por no ganar un partido. ¿Qué culpa tenemos de lo que no pueden hacer otros?”, alzó la voz en conferencia de prensa Miguel Rondelli. Para el técnico de Cusco FC, la U también es el mejor de los equipos.

La inmensa bandera en honor a Lolo Fernández. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Fue una fiesta que arrancó con un homenaje a Jorge Amado Nunes, figura con la camiseta número 10 entre los años 1993 y 1995. Luego llegó el aplauso a Anderson Santamaría y Jairo Vélez, dos jugadores que han sabido ganarse el cariño del hincha por sus buenos rendimientos.

El “Dale campeón, dale campeón” tampoco se hizo esperar en la garganta de los 60 mil hinchas que asistieron al Monumental. Cántico lleno de orgullo por un equipo que se posicionó como único líder del Clausura con 24 puntos, cinco más que Cusco FC. Por ende, está cada vez más cerca de lo que sería un histórico tricampeonato: ningún club en la historia del fútbol peruano ha logrado ser tricampeón dos veces. La U, el mejor de los equipos, lo logró en 1998-2000, y puede hacerlo nuevamente este año.

Revive los goles de Universitario ante Cusco FC:

¡ASÍ SE VIVIÓ! 🔥



La cámara exclusiva de GOLPERU 📺 captó, a ras de campo, los goles que le dieron el triunfo a @Universitario 🟠 sobre Cusco FC.#TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/5v9NSYsGvg — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 28, 2025

Alex Valera y su carrera para romper su propio récord

Su nombre hoy es sinónimo de gol en Universitario. Y de ovación para los hinchas. Con sus doblete, Alex Valera llegó a las 14 anotaciones en lo que va del año y quedó solo a uno de su mejor año: en 2023 anotó 15 veces.

Al término del encuentro, el delantero valoró la victoria conseguida ante Cusco FC y señaló que fue un partido muy complicado. “Fue un partido muy duro, se peleó hasta el final del partido, ambos equipos dimos lo mejor de cada uno. Cusco es un gran rival, supimos aprovechar las ocasiones y sacamos los 3 puntos adelante”, mencionó.

Alex Valera lleva 14 goles en el año, entre Liga 1 y Copa Libertadores. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Ovacionado por el hincha y valorado por la directiva, Valera hoy es el estandárte de la ‘U’. “No cabe duda que se merece un contrato importante aquí. Me gustaría tener a Alex durante mucho tiempo, pero de repente merece tener otra oportunidad en el extranjero. Tal vez poder venderlo y tener un beneficio tanto para el club como para él. Vamos a esperar con tranquilidad”, declaró el director deportivo Álvaro Barco.

