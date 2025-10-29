El fenómeno “No me dejes patear” de Jairo Concha que llegó a la Juventus explicada al detalles por exfutbolistas e influencers

Confiesa que es el gol más bonito que ha marcado en su carrera, pero nunca pensó que su celebración en Arequipa pasara la frontera peruana: la voz de Jairo Concha ha llegado a Uruguay, México, Italia y, probablemente, a todo el mundo fútbol. En el sintético o en la loza, no hay quien no se desee marcar un golazo a distancia para, posteriormente, unirlo con el audio de moda en Instagram y TikTok y publicarlo en su cuenta personal. Hasta en la pichanga, hay quienes le piden al amigo a la novia que los graben cada vez que tienen la chance de rematar de lejos y clavar un golazo. Todos quieren ser virales, aprovechando el algoritmo y la tendencia que hizo el futbolista de Universitario de Deportes en un campo de fútbol, una obra de arte en la Liga 1.

El “No me dejes patear” no fue un guion preparado si marcaba de fuera del área, tampoco algo trabajado con Ricardo, el directo de video del club, sino una reacción espontánea que refleja el presente del futbolista, uno que seguro generará ruido -de nuevo- cuando asome una oferta del extranjero, después del tricampeonato celebrado en Tarma. Si bien no es una muletilla de él en el campo o en las prácticas, su “No me dejes patear” refleja su presente o, mejor dicho, su prime. Hoy por hoy, el audio sigue llegando al corazón de todos. ¿Por qué?

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

El punto de vista de exfutbolistas

“Jairo patea muy bien de media distancia, lógicamente, los equipos deben saber que a él no lo tienen que dejar patear. Lo que pasaba seguramente pasaba en mi momento como con otro jugador ya referenciado, para no dejarle hacer su mayor potencial”, confiesa Johan Fano, al lado del teléfono, al ver por primera vez la reacción del ‘Conchazo’ en el Monumental de la UNSA. “Lo que pasa ahí es netamente personal, una frase, una motivación, es un tema personal, lo que veía la gente era la chance que tenías de sacar a relucir tus argumentos más importantes”, agrega el exfutbolista, consultado sobre frases de atacantes a la hora de marcar uno de tal calibre.

“¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros éramos chiquitos? Lo que los jugadores decíamos en la pichanga de los amigos cuando hacíamos goles, bromas, gestos. Esto es parte del fútbol. Lamentablemente, ahora se están cortando muchas cosas y todo el mundo lo toma como ofensa. Me parece algo totalmente natural que diga ‘No me dejes patear’. Es una forma de conmemorar su gol. Este es un deporte de mucha pasión y sangre. Yo miro ahora el fútbol moderno y, a veces, estoy mirando fútbol de Europa. A mí me da tristeza que jugadores hagan un gol y salgan caminando. A mí me encanta el remate de fuera del área de Concha. Yo vi reclamando eso: conmemorar con la hinchada, marcar goles y hacer del fútbol una gran fiesta”, confiesa Julinho, probablemente un futbolista que hubiese sido viral en estos tiempos: no solo por sus goles, sino por sus festejos inmortalizados en blanco negro como en color, subiendo a la malla o terminando en calzoncillos.

Jairo Concha ha marcado 10 goles con camiseta de Universitario de Deportes. (Foto: Fernando Sangama/GEC)

El lado cultural del gol de Jairo Concha

Desde el punto de vista cultural, Raúl Castro, Máster en Comunicación, Cultura y Sociedad por Goldsmiths, Universidad of London afirma que la expresión “No me dejen patear” vendría a ser un “Ya ven, esto es lo que pasa cuando me dejan patear. Hay un sociolecto muy familiar para el peruano de querer afirmar algo a partir de la negación. Desde la perspectiva lógica, estamos hablando de dos negaciones que se oponen. Cuando hay dos negaciones que se oponen, termina siendo una afirmación. Es un ejercicio lógico de retórica, de argumentación lógica”.

“El futbolista logró un momento espontáneo, orgánico y natural, que le salió de muy adentro para expresar una fiesta explosiva para una celebración”, que se viralizado “en el formato adecuado. Es una frase corta que porta una emocionalidad amplia, sincera, frontal. Es una frade con mucha potencia, que se convierte en universal porque se entiende en cualquier contexto por su alto grado de emocionalidad”, agrega el decano de Comunicaciones de la Universidad Científica del Sur.

Jairo Concha tiene cuatro campeonatos nacionales: dos con Alianza Lima y dos con Universitario de Deportes. (Foto: Fernando Sangama/GEC)

Como creador de contenido

En cuanto al video en particular, JorGeek, CEO de su propia de su propia empresa de representación de influencers Collabs , explica la fórmula ganadora del video: “El ‘No me dejes patear’ lo puedes cambiar como, por ejemplo, no me dejen comer, no me dejen tomar, etc. Es una voz muy natural que lo memeable. Se llama memeable, ósea, que tú le encuentres situaciones graciosas. Y la canción al tener este estilo argentino, de media cumbia, te da sensación de que está rencionada con el fútbol. Por eso algunos siguen usando el audio para sus mejores jugadas en la pichanga”, agrega el conductor de UnoMás, podcast en el YouTube de El Comercio.

“Es algo novedoso porque nunca se han usado frases de jugadores más que la de Cristiano Ronaldo, sí es algo innovador. No recuerdo algún otro jugador que tenga una frase memoria, tan sencilla de recordar como esa. La celebración de ‘CR7’ es la celebración de varios deportistas. De ahí, los demás jugadores tienen celebraciones un poco recordables, pero no tanto como ese de grito. No recuerdo haber visto otro viral”, agrega el director de la empresa de contenidos. Y, claro, ahora la frase es “No me dejen campeonar” en alusión al tricampeonato. ¿Habrá tetra? ¿Concha irá al extranjero? Solo el tiempo lo dirá, como el mismo tiempo ha encargado de viralizar su contenido.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.