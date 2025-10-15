Jasson Curi Chang
Jasson Curi Chang

El liderazgo vigente de Corzo y Flores desde el banco: ¿Cómo se explica la decisión "más sabia" de Fossati en su Universitario 2.0?
El liderazgo vigente de Corzo y Flores desde el banco: ¿Cómo se explica la decisión “más sabia” de Fossati en su Universitario 2.0?

El liderazgo vigente de Corzo y Flores desde el banco: ¿Cómo se explica la decisión “más sabia” de Fossati en su Universitario 2.0?

La frase suena en Lima, Cusco o Trujillo. “Todos quieren ‘Tri’”. Si cuando Universitario juega, cumple la tarea de ganar; cuando no lo hace, los rivañes se encargan de dejar resultados que le favorecen en la tabla del Clausura. A falta de 15 puntos, el equipo crema le lleva 7 puntos de ventaja a su escolta. El detrás del telón de esta obra teatral, sin embargo, tiene como principal decisión un movimiento de ajedrez que algunos hinchas aplauden en silencio y otros hacen muecas de desaprobación.

