El liderazgo vigente de Corzo y Flores desde el banco: ¿Cómo se explica la decisión “más sabia” de Fossati en su Universitario 2.0?

En Ate, la decisión de Jorge Fossati de relegar a la banca a dos de los referentes y capitanes históricos de Universitario de Deportes, Edison Flores y Aldo Corzo, ha dejado huellas profundas en el ánimo externo y en el rendimiento interno del equipo crema. No fue un gesto menor: implicó riesgos, debates de vestuario, reacomodos tácticos y, con el pasar de las fechas del Clausura, algunas recompensas visibles.

Flores y Corzo eran —hasta no hace mucho— piezas fijas, símbolos y capitanes con peso emocional. Relegarlos —sin que medie lesión pública que lo justifique— puede leerse como señal de apuesta por frescura y competencia interna. Desde el arribo del uruguayo Fossati, el plantel ha vivido varias reestructuraciones; pero esta medida —mandar al banco a los “pesos pesados”— marca un punto de inflexión.

Ahora, el liderazgo se nota de otras formas. Una fuente de la ‘U’ comenta que Corzo y Flores no han descuidado ni un milímetro su exigencia en los entrenamientos. La actitud es la misma afuera y adentro, en las previas y en los pos partidos, en los viajes y las concentraciones. La cinta de capitán no es invisible cuando el grupo se guía del espíritu inquebrantable de sus referentes.

“Creo que la decisión de Fosati expresa varias cosas. Uno que no es tan terco como pensábamos muchos, y que ha analizado que a diferencia del 2023 ahora tiene muchas más variantes. En el 2023 tú adivinabas cuáles eran los cambios que iba a hacer. Si bien sigue haciendo cambios a los 15′ del segundo tiempo, ahora tiene muchas más variantes”, comenta Pedro Ortiz Bisso, periodista con más de 30 años de experiencia en El Comercio y generador de contenido en el podcast Trinchera Crema.

Según reportes mediáticos, esto comenzó a hablarse con insistencia desde fines de setiembre e inicios octubre del 2025. Esa versión no solo reflejó especulación, sino cierto malestar: para hinchas, prensa y allegados, ver a los emblemáticos relegados al banquillo generaba ruido. Pero Fossati lo argumentó con convicción: necesita dinamismo, rendimiento inmediato y decisiones que garanticen resultados. Si Flores bajaba su nivel, o Corzo no justificaba lateralmente la exigencia, el técnico prefería mirar hacia otras opciones.

“En el caso de Flores, si porque hace mucho tiempo, por los problemas conocidos, dejó de ser, quizá temporalmente, un jugador importante. En el caso de Corzo, también, pero sin olvidar que en las fechas finales del Apertura, Corzo anotó tres tantos seguidos determinantes. Con Flores, Fossati se demoró. Con Corzo, lo hizo en el momento indicado”, le respondió Carlos Univazo, periodista que emite noche a noche el programa “Cancha Rival” en su canal de YouTube.

La sustitución no fue improvisada: Fossati levantó alternativas. En la defensa, Ánderson Santamaría fue el reemplazo por Corzo. En la ofensiva, Jairo Vélez ocupó el lugar de Fleores. Y resulta que ambos respondieron con creces.

Santamaría, otrora cuestionado por su pasado no ligado a la ‘U’, comenzó a consolidarse como eje de la zaga crema. En partidos cruciales del Clausura, su presencia física, su capacidad para anticipar centros y su liderazgo han sido destacadas. En una de las más recientes victorias —ante Alianza Atlético en Trujillo— la prensa elogió que “como líbero o stopper, ‘Santa’ ofrece una categoría de nivel de selección; hace que se cuestione menos la suplencia de Corzo”. Allí, Sofascore le otorgó al zaguero un puntaje de 8,1 gracias a su dominio en 12 de los 16 duelos disputados.

La narrativa que alguna vez señalaba que Fossati experimentaba con su armado cambió cuando Santamaría dejó de ser mera opción para convertirse en referente de esa línea de tres que el entrenador insiste en sostener.

“Tiene un grupo más unido y consciente de la responsabilidad que tienen, que la U es un grupo, no es una individualidad y un grupo, dos individuales y un grupo, no. Es un grupo, y que gente experimentada que tiene mil batallas hacen esto, como Corzo o Flores, se dan cuenta de que si hay otros, también tienen que estar, porque lo más importante es lo que se consiga finalmente”, sostiene Ortiz Bisso. “El equipo tiene otra dinámica con Santamaría porque es más rápido, hay más confianza atrás con él”, agrega.

Por su parte, Jairo Vélez ha sido un viento fresco al ataque. Llegó como apuesta, pero ha convencido. En la previa al enfrentamiento contra Cusco FC, en El Comercio escribimos que Vélez tiene los boletos comprados para seguir siendo titular como acompañante de Alex Valera gracias a su contundente actuación contra UTC en Trujillo y su respaldo técnico.

Incluso algunos análisis tácticos destacaron que su adaptación al ida y vuelta, su versatilidad por ambos costados y su entrega lo están convirtiendo en pieza difícil de desplazar. En el histórico triunfo 6-0 frente a UTC en el Apertura —cuando Fossati ya daba señales tácticas— el técnico resaltó que “lo de Jairo no me extraña para nada … es un jugador con cualidades bárbaras. Se está adaptando a una posición que no es originalmente la suya”. Esa flexibilidad ofensiva convenció a Fossati y parte de la prensa.

“Arriba teniéndolo a Vélez hay mayor participación, hay mayor variante porque el equipo puede hacerse vertical con un pase filtrado o él con un enganche genera una situación de gol propia, cosa que lamentablemente Orejas ya no tiene”, comenta Ortiz Bisso.

Sobre el desempeño de Edison Flores, Michel Dancourt de Radio Ovación, sostiene. “Se alejó mucho de su mejor nivel, se alejó del gol. Los problemas personales que tiene, familiares que son públicos parece que lo han afectado. No está tan enfocado en el tema del fútbol y su rendimiento no es el mejor. Ni en la U ni en la selección cuando ha sido llamado. Me parece que era un poco lógico que eso sucediera”.

Asimismo, Dancourt reflexiona sobre lo que aún puede ofrecer Corzo para el equipo de Fossati. “Ha hecho goles importantes de cabeza, siempre es el capitán importante. Creo que Corzo en estos momentos está de suplente, pero me parece que algunos partidos claves va a tener todavía minutos porque aunque no se no esté ya en su mejor nivel físico, me parece que siempre por experiencia, por lo que transmite, es referente en la U, y también ha sido importante en ciertas circunstancias”.

La decisión de Fossati va más allá de nombres: toca la psicología del grupo, las jerarquías silenciosas, el respeto al plantel. Su atrevimiento fue cuestionado, fue resistido, pero los números están de su lado: Santamaría se consolidó, Vélez mostró que puede ser figura. La ‘U’ en el Clausura parece más contundente.

Este capítulo crema recuerda que liderar no siempre significa sostener lo familiar, sino hacer lo necesario para seguir adelante. Fossati tomó esa apuesta. Hasta ahora, Santamaría y Vélez le están devolviendo crédito con fútbol.