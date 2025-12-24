Escucha la noticia
"Es un líder natural", pero "tuvo muchas lesiones": Caín Fara, el fichaje sorpresa de la 'U' y una mirada desde Argentina sobre el central que superó dos roturas de ligamento cruzado
Universitario de Deportes vuelve a mirar al mercado argentino para reforzar su más grande fortaleza en estos últimos tres años: la defensa (65 goles en 107 partidos; es decir, 1.6 tantos recibidos por encuentro). Tras el éxito que resultó ser Matías Di Benedetto, quien se convirtió en baluarte luego de arribar desde Central Córdoba en 2023 -y acaba de renovar hasta 2027-, la ‘U’ ahora eligió a Caín Fara, defensor de 31 años que llega procedente del Club Atlético Atlanta de la Primera Nacional (segunda división).