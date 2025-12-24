“Es un líder natural”, pero “tuvo muchas lesiones”: Caín Fara, el fichaje sorpresa de la ‘U’ y una mirada desde Argentina sobre el central que superó dos roturas de ligamento cruzado

Aunque el anuncio de su fichaje fue una sorpresa -el club argentino lo despidió a través de sus redes sociales y anunció que jugará en la ‘U’-; la institución crema decidió ir por Caín para tener tranquilidad mientras dure el proceso de nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto. Los trámites podrían demorar hasta febrero o marzo, por lo que en tienda crema creen conveniente, además de reforzar la zaga, tener experiencia para afrontar la primera parte de un año en el que el objetivo principal es el tetracampeonato.

La carrera de Fara comenzó en Juventud Antoniana, en su Argentina natal. Tras una primera experiencia con 11 partidos disputados, dio el salto a Estudiantes de la Tercera División, donde logró mayor continuidad: 27 encuentros y dos goles que lo pusieron en el radar de clubes con mayor ambición. Ferrocarril Oeste fue su siguiente parada, aunque una fractura metatarsiana limitó su participación a apenas seis partidos.

El ascenso a Primera División llegó con Aldosivi, pero tampoco logró consolidarse: jugó ocho encuentros en una etapa marcada por la irregularidad. En 2020, Fara decidió buscar aire fuera de su país y firmó por Sol de América de Paraguay. Sin embargo, el inicio fue cruel: una rotura de ligamento cruzado retrasó su debut hasta 2021, obligándolo a una larga recuperación.

Ese mismo año se sumó a Tigre, con la expectativa de ser una pieza importante en defensa. Otra lesión de rodilla lo marginó cerca de dos meses y apenas pudo disputar seis partidos. Lejos de rendirse, volvió a probar suerte en el exterior, esta vez en Aucas de Ecuador, donde encontró estabilidad: jugó 22 partidos y fue campeón de la LigaPro, uno de los puntos más altos de su carrera.

Su buen momento lo llevó a Emelec, donde empezó a destacar hasta que una nueva lesión ligamentaria lo alejó de las canchas durante ocho meses. “En teoría de seis a ocho meses (de recuperación). Yo ya la pasé hace cuatro años en la rodilla izquierda y volví a jugar a los seis meses. Así que vamos a ver, hay que respetar los tiempos”, declaró entonces Fara, reflejando una mentalidad curtida por la adversidad.

En la última temporada con Atlanta, el defensor logró continuidad: disputó 31 partidos. Sobre su perfil, Fabio Daniel Baretto, periodista de Radio La Red y especialista en el ascenso argentino, lo describe como “un líder natural, segundo zaguero con buen cabezazo y juego férreo defensivo”, aunque advierte que “no se destacó tanto este año y tuvo muchas lesiones, además de alguna tarjeta de más”.

Fara jugó este año de segundo central en Atlanta con Cristian Pellerano, técnico argentino con pasado en el fútbol peruano. El entrenador usó el sistema táctico 4-3-3, por lo que la llegada de Caín será importante para la flexibilidad que Javier Rabanal busca imponer en la ‘U’.

En la misma línea, Facu Llido, periodista que cubre el día a día de Atlanta, destacó -en diálogo con el periodista Franz Tamayo- su carácter dentro del campo: “Es un defensor férreo en la marca, seguro con la pelota y con voz de mando. Se impone en el juego aéreo y en la pelota parada. Tiene una velocidad normal para un central, pero está acostumbrado a defender lejos del arco y al mano a mano”.

Universitario suma así a un defensor con experiencia internacional, liderazgo y cicatrices de guerra. Fara llega a Ate con la misión de ganarse un lugar en el campeón y demostrar que, pese a los golpes, todavía tiene páginas importantes por escribir en su carrera.

