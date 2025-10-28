“Estamos evaluando mercados como Brasil, México y Medio Oriente”: Valera, su futuro y cómo seguirá aprendiendo de un multicampeón con Boca Juniors

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
“Estamos evaluando mercados como Brasil, México y Medio Oriente”: Valera, su futuro y cómo seguirá aprendiendo de un multicampeón con Boca JuniorsResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Dos jugadas describen a Alex Valera, el indomable goleador del Universitario tricampeón nacional. La primera: el gol de Sporting Cristal para un triunfo clave después de dejar como defensores inexpertos a Luis Abram y Miguel Araujo dentro del área. Y la segunda: el gol del título a ADT en Tarma tras conectar de cabeza un centro complicado. Si la ‘U’ hoy celebra, es gracias en gran parte a su ‘9′.