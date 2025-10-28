“Estamos evaluando mercados como Brasil, México y Medio Oriente”: Valera, su futuro y cómo seguirá aprendiendo de un multicampeón con Boca Juniors

Ambas jugadas demuestran lo aprendido con el profesor Luis Abramovich, quien fuera multicampeón con Boca Juniors y estuvo un mes en Campomar enseñándole fundamentos técnicos para que hoy sea un delantero de jerarquía que sabe perfilarse, desmarcarse, ganar la posición, usar los brazos para salir victorioso de los duelos con los defensas, como moverse en el área. Detalles que hacen la diferencia entre él y el resto de delanteros de la Liga 1.

Son 16 goles los que marcó Valera en el año con la ‘U’. Mientras muchos -incluso sus propios hinchas- pedían a un ‘9′, él se encargó de callar a sus críticos como mejor lo sabe hacer: marcando en los momentos má trascendentales de su equipo.

El Comercio conversó con Ricardo Morales, su representante. Porque sí, el futuro de Alex merece estar fuera de la Liga 1, como una segunda oportunidad para salir al extranjero y demostrar para lo que está hecho, para lo que se prepara día a día.

“Las ventanas de transferencias están cerradas hasta enero, estamos evaluando opciones en mercados como Brasil, México y Medio Oriente”, nos comentó.

El agente también explicó la situación contractual del atacante: “Valera tiene vínculo con la ‘U’ hasta el 2026, por el momento estamos concentrados en el tricampeonato y en la próxima Copa Libertadores”.

Finalmente, Morales adelantó un detalle sobre la preparación de su representado Valera: “Al término del campeonato, es muy posible que Alex vuelva a trabajar con Luis Abramovich para seguir potenciándose como jugador”, sentenció.

La voz de Álvaro Barco, director deportivo de la U

Asimismo, en conversación con el programa ‘L1 Radio’, Álvaro Barco se rindió ante la capacidad goleadora de Álex Valera. Es más, señaló que merece ir a un fútbol más competitivo por el gran profesionalismo que ha demostrado en todo este tiempo con Universitario.

“Valera merece poder ir a un fútbol, por sus condiciones y su profesionalismo, más competitivo. Él está muy contento en la ‘U’, tiene un compromiso inmenso con la institución. Quiere jugar Copa Libertadores, así que hay que tener tranquilidad en su futuro porque sin duda vamos a valorar siempre lo que ha hecho y viene haciendo”, afirmó.

Finalmente, Barco manifestó que es una tranquilidad para su gestión contar con la renovación del 80 por ciento del plantel y dijo que sugiere que los jugadores esperen un poco para que se sienten a conversar, ya que se han ganado la renovación pensando en una Copa Libertadores porque la idea es hacer un mejor torneo.

