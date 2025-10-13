El empate de Cusco FC ante Comerciantes Unidos se festejó en Ate. Y es que el resultado ha hecho que los cusqueños -los más cercanos perseguidores- se queden a siete puntos de Universitario en el Torneo Clausura de la Liga 1. Los cremas lideran la tabla con 30 unidades, mientras que el conjunto incaico se quedó en 23.

En ese sentido, el administrador temporal Franco Velazco no pudo evitar pronunciarse sobre la posibilidad de que la ‘U’ consiga el tricampeonato en estas fechas. Y es que, tras haber ganar el Torneo Apertura, los merengues se podrán proclamar campeones nacionales de manera directa si se llevan el Clausura.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“Vamos paso a paso, pero vemos que el tricampeonato cada vez se hace más real y cerca para nosotros”, declaró Velazco sobre el sueño del tricampeonato en un club que está dominando el fútbol peruano desde 2023.

𝗨𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗢 𝗠𝗔́𝗦 𝗝Ⓤ𝗡𝗧𝗢𝗦 💛❤️



Abrimos la venta de entradas exclusiva para Socios Cremas y Adherentes para nuestro partido ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional.



🎟️ Adquiere tus entradas aquí ▶️ https://t.co/qlAj2M4L9O#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/UmB7iGHmp6 — Universitario (@Universitario) October 14, 2025

“Seguimos con perfil bajo, disputando los partidos con humildad, pero manteniendo siempre ese sueño del título. Considero que la ‘U’ está preparada para grandes desafíos en todas sus instancias y categorías”, añadió.

Por otro lado, Velazco s mostró feliz por la clasificación de los cremas a las semifinales de la Liga 3 tras vencer a Unión Santo Domingo. El dirigente valoró la actitud del plantel y resaltó la importancia de mantener la concentración ante lo que viene. “Fue un partido muy duro, pero pudimos darle vuelta en casa. Ahora estamos enfocados en CNI, que también es un rival muy competitivo. De aquí en adelante, cualquier cosa puede pasar”, indicó.

“Somos Universitario y considero que estamos muy bien preparados para afrontar este partido, primero de visita y luego cerrar en casa, donde seguramente vamos a contar con el aliento de nuestros hinchas”, finalizó.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.