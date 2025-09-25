Jairo Concha: el secreto detrás de su mejor año en la ‘U’, la influencia de Fossati y por qué su nueva cotización obliga a venderlo

“Los rivales saben que es su última oportunidad para evitar que nos llevemos el título”, responde en conferencia de prensa post partido. Jairo Concha, con 26 años, no solo alcanzó la etapa de consolidación y regularidad en Universitario de Deportes; hoy es un futbolista completo, con fútbol y madurez, habilidad y jerarquía. A diferencia del Jairo que irrumpió en San Martín y se ganó un lugar en Alianza Lima, el de ahora es capaz de ponerse el equipo al hombro y revertir situaciones complicadas, como ocurrió el último fin de semana en Arequipa: la U perdía ante Melgar, pero apareció el volante para sacar un golazo y poner el empate que a la postre se convertiría en un triunfazo crema.

¿Es el mejor año de Jairo Concha? Definitivamente sí. Desde que debutó, en 2018 con San Martín, nunca había tenido tanta participación directa en goles. Su mejor temporada fue en 2022, el del bicampeonato aliancista, cuando marcó seis goles y dio una asistencia. Era, en ese entonces, el diferente de los íntimos, pero también carecía de regularidad. Este 2025 con la ‘U’, Jairo ha anotado y asistido ocho veces, aunque con la particularidad de haberlo hecho en todas las competencias: Torneo Apertura (5G/ 5A), Copa Libertadores (1G/1A) y Torneo Clausura (2G/2A).

Por su gran rendimiento, el volante ofensivo fue convocado nuevamente a la selección peruana. En la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, Óscar Ibáñez decidió incluirlo en la lista final y luego lo hizo debutar en el torneo más importante de Sudamérica a nivel de selecciones junto a otros jugadores como Kenji Cabrera y Jesús Pretell.

Sin embargo, esa no es la única buena noticia para el volante. Y es que su cotización en la web especializada Transfermarkt también ascendió llegando a su pico más alto. Concha vale, en estos momentos, 1.2 millones de euros y se coloca como el sexto futbolista mejor valorizado por la mencionada página web.

El futbolista de la Liga 1 con mejor valor de mercado es Sergio Peña, quien retornó esta temporada a Alianza Lima. El volante está en 2 millones de euros, al igual que Luis Abram y el argentino Santiago Gonzales. Detrás de ellos está Pedro Aquino (1.5 millones) y Guillermo Enrique (1.4 millones), ambos de Alianza.

Con su nueva cotización, en la U entienden que es muy probable que le quede poco tiempo en el fútbol peruano. Jairo -comentan en Ate- siempre ha sido un jugador diferente, de exportación, pero que nunca pudo terminar de explotar como lo está haciendo este año. Con contrato hasta diciembre de 2026, el plan para la renovación de su vínculo ya está en marcha, aunque más con el objetivo de beneficiarse de una propuesta económica interesante.

La influencia de Jorge Fossati

“Fossati siempre tiene un jugador con el que agarra más cariño y conexión”, nos dice Carlos Arrunátegui, periodista que cubre a la U en todas sus disciplinas. En comparación al 2023, Jairo Concha parece ser el Piero Quispe del técnico uruguayo; es decir, el futbolista elegido por el entrenador para ser la piedra angular de su equipo.

De hecho, Fossati ha influido en este nuevo Concha. “El profe me dijo que rematara desde fuera del área porque nos estaba esperando mucho”, reveló tras su gol ante Sport Boys hace un mes. Esa indicación del DT ha logrado que Jairo pierda el miedo a rematar de lejos, sacando lo mejor de sus fortalezas en ataque.

Aunque no lo convocó durante el año que dirigió a la selección peruana, Jairo siempre fue un jugador que le gustó a Fossati. Su dinámica en el juego es algo que, según comentó en alguna ocasión, no se ve regularmente en el fútbol peruano. Y es lo que podría hacer que, al igual que Quispe, emigre al año siguiente de haber coincidido con el uruguayo en la ‘U’.

