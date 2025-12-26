Rabanal, el cuarto entrenador europeo en Ate y tres historias de sus antecesores Berger, Greenwell y Brzic que hoy serían imposibles

Escucha la noticia
El último entrenador extranjero que pisó Campo Mar con evidencias de juventud todavía notorias en el rostro se llamaba Nicolás Córdova. Dirigió Universitario por primera vez con 39 años 5 meses y 19 días en la temporada 2018. Siete años después, el español Javier Rabanal, de 46 años, es el nuevo responsable de conducir a la ‘U’ hacia el éxito, bajo una premisa de renovación que también apunta a sostener un proyecto por años con la vitalidad propia de una edad que combina experiencia y frescura. Rabanal, de nacionalidad española, es también el cuarto europeo en ponerse el buzo crema.