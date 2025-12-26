Rabanal, el cuarto entrenador europeo en Ate y tres historias de sus antecesores Berger, Greenwell y Brzic que hoy serían imposibles

El serbio Brzic

Los dos últimos europeos en Ate fueron campeones. El último, en 1997, fue Iván Brzic, campeón en su primera etapa con la crema en 1992 y recordado por su forma tan sincera de declarar, como cuando admitió que no fue a la selección peruana porque le ofrecieron poca plata en 1993 (el que sí aceptó fue Vladimir Popovic). El serbio, fallecido en el 2014, también fue entrenador de Alianza Lima, pero en Ate le fue mejor: de los 12 clásicos que disputó, solo perdió dos y ganó seis.

Eran tiempos en los que la ‘U’ jugaba en el Lolo Fernández y renegaba cuando debía jugar al mediodía en Sullana porque decía que esa era hora para almorzar. Un personaje. Curiosamente, fue el técnico del histórico 6-3 a favor de Alianza Lima de 1995, donde dirigía al cuadro blanquiazul. En ese partido también se cumpliría su racha ganadora sobre Sergio Markarián, como solía repetir en público.

Iván Brzic salió campeón con Universitario en 1992 y también dirigió a Alianza Lima y Sport Boys. (USI)

La alucinante historia de Greenwell

Para ubicar al segundo entrenador europeo en dirigir Universitario hace viajar hasta 1938 con Jack Greenwell, el único entrenador europeo en conquistar el más prestigioso trofeo del fútbol sudamericano, la Copa América. Fue en el 39, el mismo año que salió también campeón con Universitario con la figura más icónica del club: Teodoro ‘Lolo’ Fernández.

Nacido en Crook, un pequeño pueblo que se encontraba rodeado de minas de carbón en en el noreste de Inglaterra, Greenwell fue un trotamundos que empezó de futbolista y terminó de entrenador. Pasó por el Barcelona español, donde primero fue jugador y luego técnico.

Según Andy Murray, periodista de la revista británica FourFourTwo, su legado fue más importante que sus trofeos siendo el primero ensembrar la semilla del fútbol de pase que ha identificado al Barcelona lo largo de su historia. Es decir, el tiki taka.

En 1938 llegó al Perú y se hizo cargo de la selección y al mismo tiempo del club Universitario de Deportes, consiguiendo al año siguiente el histórico título de la Copa América y la liga peruana. Algo improbable en nuestros tiempos.

En 1942 murió a los 58 años producto de un infarto cuando manejaba hacia su casa después de un entrenamiento. Se le recuerda también como el entrenador de los números perfectos.

El inglés Jack Greenwell es el único entrenador que ganó todos sus partidos dirigidos en la Selección Peruana. (Foto: FC Barcelona)

Berger, fundador y técnico

Adolf Berger nació en Suiza, pero llegó al Perú en 1922 para trabajar en el consulado de su país. Fue entonces que estudió derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, casa de estudios donde empieza a jugar al fútbol y destaca por su buen nivel. También fue atleta en competencias de 100 metros planos.

Integró al grupo de estudiantes universitarios que el 7 de Agosto de 1924 dieron vida a la Federación Universitaria de Fútbol (hoy Club Universitario de Deportes). Cuentas los libros de historia, que por ser uno de los fundadores de mayor edad, asumió la dirección técnica.

Según repasa el libro “La U y su Historia” de Rafael Quirós Salinas, Berger fue arquero y delantero, asumiendo también el rol de entrenador. Eran otras épocas. El resto ya es historia.