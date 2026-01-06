Escucha la noticia
La frase que dio la bienvenida a los tricampeones y el plan de Sergi López para perfeccionar el rendimiento físico del plantel: Lo que no se vio del primer día de pretemporada de la 'U'
El 2026 para Universitario empezó antes de que el calendario lo diga. Empezó este lunes, temprano, cuando los tricampeones volvieron a Campo Mar con la mochila cargada de historia reciente y ambición futura. La ‘U’ regresó al trabajo con una idea clara flotando en el ambiente: sostener lo logrado y animarse a ir por más. El tetracampeonato ya no es un sueño lejano y la Copa Libertadores aparece, otra vez, como una deuda que exige competitividad real.