La invencible ‘U’ Tricampeón de Fossati: el gran secreto de un plantel que ya es leyenda tras ganar la estrella 29

¿Qué habrá allá arriba, a donde miran Aldo Corzo y Jorge Fossati, arrodillados en el centro del campo como si fueran, solamente, felizmente, dos hinchas? ¿Qué buscará Rodrigo Ureña allá arriba, cuando se levanta, cuando se seca las lágrimas con su empapada camiseta y entonces, todo se confunde? ¿Por qué se inclinan todos para rezar y cierran los ojos mirando al cielo, de Franco Velazco al utilero Pajita, del indomable Alex Valera al incansable José Carabalí, de Williams Riveros que es un símbolo de este tricampeonato hasta Anderson Santamaría, seis meses en el plantel, un Rolls Royce para las pistas de la Liga 1?

La ‘U’ es el justísimo tricampeón nacional 2023-2024-2025. Eran escombros en diciembre del 2022, yo lo recuerdo. Hice varios recortes de diarios, los he pegado en mi mesa de trabajo, para el día en que se me olvide. Discutirlo es envejecer antes de tiempo. Pelearlo es hacer el ridículo. Y enfrentársele, desde hace cinco torneos cortos –los ganó todos– es estrellarse con una pared. En este país en el que es tan fácil odiarse por un tuit, no existe un solo argumento para plantearle pelea al equipo que armó, entregó, recuperó y enalteció Jorge Fossati. Ni un solo. En este Clausura 2025 fue el que más ganó (12), el único que nunca perdió, el que estiró la mejor racha invicta (21 partidos) y, sobre todo, el que más se respetó. Si hay una condición única, exclusiva de este plantel ganador es su código irrompible entre titulares y suplentes. Es una ley táctica que ordena el vestuario: los llamados alternos –pienso en Inga, en Vélez, en Murrugarra, en Churín– tienen la orden de entrenarse como gladiadores, cómo si fueran un brigadista israelí, con la única intención de que el titular llegue al domingo al más alto nivel. El caso más notable es Aldo Corzo, el capitán del tricampeón, suplente hace un mes. Ni una cara larga. Ni un pero. Ni una tardanza. Y en los test físicos, números de un juvenil. Ese espíritu tiene apellidos claves –además de Aldo, Calcaterra, Edison, Andy– y mensajes públicos, como el de Polo al final del 2-1 sobre ADT de Tarma, a más de 3.000 m.s.n.m.: “El que sale no se amarga, alienta al que entra. Estamos muy unidos”. O quizá la explicación del Titán Valera, enlazado con Carvallo para Liga 1 Max, sea más didáctica: “Aquí no hay ninguna estrella. Recuerdo cuando me puteaste, capitán, y ahora entiendo que lo más importante es el equipo”.

El festejo en la altura de Tarma en un estadio pintado de crema. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Sin ningún secreto más que el de su sacrificio en beneficio de la camiseta, el de su entrenamiento casi militar –Martins, Gutiérrez, el mismo Avelino son determinantes, y la obsesión, ya se escribirán los libros, por ser mejores que todos y que nunca más alguien se atreva a discutirlo–, Universitario cumple 101 años en su estado más puro. El de sus orígenes, que le exigía que el trabajo en el gimnasio de la UNMSM podría ayudarlo a vencer a cualquier rival, y el de su futuro, que está sembrado en los niños y adultos que esta tarde-noche en Tarma, la ciudad que coquetea con las nubes, vuelven a sus casas más cremas que el primer día.

Para todo lo demás, habrá tiempo. Ahora, por estos días, imitemos a esos señores Fossati, Corzo, Ureña, Valera, Polo, Oreja y compañía, que miran al cielo con curiosidad y respeto, con amor.

Porque si este no es un equipo bendito, nada lo es.

Universitario Tricampeón 2023-2024-2025.

Justísimo. Notable. La U más influyente de todos los tiempos.



Un plantel pesado, repleto de líderes positivos.

Un equipo bendecido, creyente, entregado a una causa.



Pero, sobre todo, una leyenda viva.



