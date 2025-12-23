La línea de 5, cómo llegó al radar Caín Fara y el plan de la ‘U’ consolidar a 3 canteranos: lo que no se vio de las primeras 24 horas de Rabanal en Lima

Una sonrisa lo acompañó desde que pisó suelo peruano. Javier Rabanal, el técnico que forjó su camino al lado del legendario Ruud Van Nistelrooy en el PSV Eindhoven y se convirtió este año en el primer europeo en salir campeón del fútbol ecuatoriano, no ocultó ni un segundo se felicidad de ser presentado como el nuevo entrenador de Universitario, club al que enfrentó en la Copa Libertadores (1-1 en el Monumental y 1-0 en Quito) y del que quedó impresionado desde el primer encuentro.

Ya en el Hotel Pullman de San Isidro, acompañado del administrador Franco Velazco y el director deportivo Álvaro Barco, y usando por primera vez el polo cuello camisero de la ‘U’, se despachó. “Desde que vine por la Libertadores, sabía que era un lugar al que me gustaría llegar en algún momento de mi carrera. Nunca pensé que sería tan pronto, pero me gusta mucho el proyecto”, fueron una de sus primeras palabras del técnico español que no se considera “un entrenador europeo, un talibán de las ideas españolas; siempre quise adaptarme”.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

En principio, Rabanal fue claro en que mantendrá la línea de cinco en el sistema crema. Es el que le ha dado el tricampeonato a los de Ate y es el que afinará. “Ha funcionado y mi estilo es compatible con la línea de cinco aunque me gustaría tener flexibilidad táctica. Los equipos predecibles no llegan lejos”, aseguró sobre el sistema a usar. “Voy a empezar con la línea de cinco”, sentenció al respecto.

¿Y su estilo? Se tiene en mente que al ser español, apostaría por la posesión, pero su mirada apunta a usar la mejor forma para aprovechar los espacios que le de el rival. “Vamos a llegar de la manera más corta posible y el balón parado también va a ser importante”, apunta.

Javier Rabanal y su visión sobre la cantera

Su llegada fue gestionada por Barco, el mismo que viajó a Ecuador para conversar con él y explicarle el nuevo proyecto de la ‘U’: un club tricampeón de la Liga 1, con amplia supremacía con el resto, pero al que le cuesta apoyarse en su posesión más valiosa, su cantera. “Tres jugadores consolidados en primera cada dos temporadas cumpliría mis expectativas”, declaró. “Para mí, será un orgullo que un chico debute pero no solo 5 minutos. Tienen que debutar y pelear un puesto”, añadió. El mensaje es claro, aunque también indicó que “respeta las jerarquías”.

A sus 46 años, tiene la experiencia de haber trabajado en las formativas de diversos clubes en Europa y de haber llegado a la Primera División con Independiente del Valle de Ecuador, lo que ha marcado su filosofía respecto al fútbol.

Y para los menores tiene una manera de trabajar ya establecida. “Yo no les regalo nada a los de la formativa. Si está en el campo, es porque se lo merecen”, inició e hizo público su deseo: “Me gustaría tener tres jugadores de la formativa en dos temporadas, eso cumple mis expectativas”, sentenció.

Javier Rabanal junto a Franco Velazco (administrador) y Álvaro Barco (director deportivo). (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Para ello, tiene un método: que el comando técnico de mayores tenga días de trabajo solo con los menores para que se vayan conociendo de ambos lados. Y también aseguró que el mismo plantel le va dictando una medida cuando acepten a los jóvenes dentro de sus equipos para ganar los entrenamientos.

Así, Rabanal ya marcó su primer día en Universitario. Aceptó que apenas le llegó la opción de llegar a Ate no vio otras ofertas ya que lo motiva el reto de buscar un título histórico para los cremas. “Las posibilidades de ganar vendrá en la medida en que podamos hacer nuestro trabajo y los chicos se sientan cómodos. No se puede prometer el ‘tetra’, sino trabajo y responsabilidad”, finalizó.