“La mística de la ‘U’ es única”: ‘Pajita’, el utilero histórico con 15 títulos, el único en los dos tricampeonatos y un amor eterno por Universitario

Ni bien el árbitro Ordoñez pitó el final del partido ante ADT en Tarma, los jugadores se abrazaron, lloraron y festejaron el tricampeonato. Minutos después, el plantel se reunió en la mitad de la cancha. Ahí Wilfredo Ccoscco Quispe, utilero de Universitario de Deportes con 52 años de trabajo en el club, tomó la palabra como autoridad que representa dentro del plantel. Wilfredo vivió muchos años en Breña entre la calle Loreto y Orbegoso, además estudió la secundaria en el colegio Alejandro Bertello. Su apodo es ‘Pajita’ y ha estado presente en 15 de los 29 títulos de Universitario. Actualmente tiene 65 años y 52 de ellos los ha vivido como utilero del equipo. Esta es su historia.

¿Cómo llega a ser utilero?

Yo llegue a la U en el año 1973, como todo hincha fui a ver el entrenamiento del club y se dio la oportunidad que el utilero de aquel entonces me pude que lo ayude, porque su ayudante no había ido. De ahí fue que empezó mi historia con la U, en el club de mis amores, en el mes de mayo.

¿Qué edad tenía?

Tenía 13 años, estaba en el colegio por ese entonces. Ahí fue mi inició y hasta ahora se dio mi permanencia en Universitario.

¿Cómo hacía con el colegio?

Estudiaba en las tardes, ya que por las mañanas entrenaba el primer equipo, pero cuando no era así. Los sábados o domingos ya estaba presente en los partidos.

¿Le dieron algún sueldo?

No, no. era amor a la camiseta. En ese tiempo, yo llegaba y el utilero de aquel entonces, Víctor Rodríguez, me dio la bienvenida y me apoyo, que en paz descanse, de su sueldo me daba propina. Yo lo ayudaba al utilero, ya recién en el año 1981, yp trabajó en el básquet en la división superior. como era de noche. me empiezan a dar movilidad. Ni siquiera un sueldo solo movilidad. A mí recién me ponen en planilla en el año 1987 - 1988 cuando recién asumo el primer equipo, ya como responsable directo del platel profesional. Ahí recién empezaron a darme un salario.

Cómo hincha de la ‘U’, ¿a quién admiraba?

En el 67, 68 ya veía a Chumpitaz, Chale, Cruzcado, Calatayud y cuando llegué al club tuve la suerte de verlos. Fue una alegría grande, ya que la televisión no pasaba los partidos yo leía los diarios y era un goze enorme en ese momento compartir con ellos.

¿Cómo lo trataban los jugadores?

Me trataban con cariño como Percy Rojas, Luis Rubiños, él es quien me pone el sobrenombre de ´Pajita’ en el 1974.

¿Por qué le pone ese apodo?

Porque era delgado, aunque ahora he adelagazado aún más. Siempre fue así mi físico.

¿Qué recuerdo le pedía a los jugadores?

Llevaba mis cuadernos del colegio para que lo firmen. Eleazar Soria también estaba al igual que Fernando Cuellar, jugadores que hicieron mucho por la U en la historia.

¿Era difícil ese camerino, ya que había muchas estrellas?

Sí, pero habia armonía, unión, mucho respeto, la gente te trataba bien, como ahora, que hay un trato de mucho respeto y afecto. Eso es similar.

¿Cómo es un día a día de su trabajo?

Antes y ahora, mi trabajo es prepararle los uniformes a los jugadores, que tengan toda la vestimenta de entrenamiento. Empezando por la media, calzoncillo, boxer, short, polos. calentadores, casacas y los que son muy friolentos se les pone pantalones. Llegando el jugador todo tiene que estar en su lugar en el vestuario, para que se cambien e inicien su trabajo diario. Cada jugador tiene su número y según eso le vas colocando a cada uno en su lugar. Entonces, uno sabe además que jugadores usan licras, otros venda, detalles que uno en el día a día ya los conoce.

¿Siente que su trabajo es más profesional hoy en día?

Ahora con la tecnología si es. Años atrás solo llevabas dos o tres bolsos al estadio. Ahora, llevas muchas más cosas. Hay otros trabajos y se lleva más cosas como platos, conos, ligas, pesas, todo ese material se tiene que llevar para que tengan las cosas los preparadores y el comando técnico.

¿Antiguamente como se lavaba?

Cuando yo llegue al club ya no planchaban porque el material sintetico. Anteriomente, si tengo conocimiento que las señoras planchaban. De los 70 para atrás si planchaban. Desde que estoy, como es material sintético ya no planchan. En prinicipio las señoras lavaban a mano, luego se compró lavadora en el Lolo Fernández y de ahí empezaron a lavar debajo de la tribuna oriente y después en occidente también hubo lavanderia. Las señora dejaban todo listo, la ropa doblada y uno solo recogía la indumentaría deportiva para tenerlo listo para los jugadores.

¿Qué tan cierto es que antes había uno o dos juegos de camiseta y ahora le dan mucho más juegos?

Si, ahora te dan más juegos de entrenamiento, por lo menos entre cuatro o cinco juegos a la semana para cada jugador. Antes solo daban tres juegos en buen momento. Es que fue mejorando cuando entró Umbro dieron más cantidad. De juego tienen 2, pero a veces cambian. regalan y se repone.

¿Eso tiene un costo?

Eso lo ve la parte administrativa.

¿Quién es su mejor amigo futbolista?

José Luis Carranza, Héctor Chumpitaz, con ellos he tenido más afinidad.

Van cambiando los vestuarios...

La mística de la U es única. Los chicos se dan cuenta donde están, el club más grande, el equipo donde todos quieren estar y llegar. Una vez que están acá se dan cuenta de lo grande que es la institución. Se quieren, se esfuerzan y dan lo máximo para mantenerse el mayor tiempo posible.

¿Cómo es su día a día en la U?

Yo tengo que llegar entre 6:10 y 6:15. Yo vivo en Ventanilla, me levantó a las 3:30 am, salgo a las 4:00 a.m. de mi casa para llegar acá. Yo vengo en micro y lo que encuentre. El retorno es un poco más largo porque hay tráfico. Vuelvo a casa a las 7:00 p.m.

¿Qué opina su familia de su trabajo en la U?

Mi mamá que en paz descanse, me apoyó siempre. Trataba de apoyar en casa, yo soy el hermano mayor de siete hermanos. Gracias a Dios y a la U pude ayudar a mis hermanos y familia. Yo ahora soy el jefe de familia y estoy bien hasta cuando Dios disponga.

¿Qué pudo lograr siendo utilero?

A Dios gracias tengo mi casita en Ventanilla. Mi mamá ya no está, pero mis hermanos viven ahí a una cuadra en una vivienda. Eso es algo que uno le agradece a Dios y a la U, si porque no fuera por este trabajo no hubiera podido conseguirlo. Asimismo, la educación de mis hijos, ya que tengo cuatro hijos: Fernando, Roberto, Jesús y María. Fernando ya me hizo abuelo está trabajando. Roberto es contador público, Jesús, estudia economía y ya acaba y espero todo bien. María también estudia, ya que como padre uno busca que los hijos tengan un mejor futuro.

¿Cómo es el vestuario de la ‘U’?

Alegría, ponen música, hay armonía, paz y se vive un buen momento como las bromas que nunca faltan, pero siempre con respeto. Cuando hay partidos se concentran en lo que tiene que hacer.

¿Hay cábalas?

Sí, hay cábalas. Yo creo en Dios, no creo en cábalas, pero chicos y entrenadores que creen. Se respeta eso.

Uno de los entrenadores que tenían cábala fue Ricardo Gareca

Sí, es verdad. No le gustaba los chimpunes verdes ni amarillos. No los quería ver. Si los veía los mandaba a sacar (se rie).

¿Con qué entrenadores de la ‘U’ tuvo una relación más armoniosa?

Con todos me llevo bien, pero ‘el gato’ Cuellar fue jugador luego técnico, es un gran amigo, ya no está en este mundo. Le tengo un gran cariño a Percy Rojas. Gracias a él me nombran utilero del primer equipo, porque en el año 1987, asume la dirección del primer equipo y como me conocía, ya que cuando era jugador me conocía, me pide para que trabajé con él como responsable de la utillería del primer equipo.

¿Cómo es su relación con los utileros de los otros equipos?

Sí los conozco, nos encontramos en los estadios, lo saludamos con respeto y afecto, pero por lo mismo que vivo lejos tengo poco tiempo.

Colecciona camiseta de algunos jugadores que le han regalado en su casa

Por ahí tengo algunas que me han regalado. Sí. tengo ahí camisetas que me han regalado.

¿De quiénes?

De Juan Reynoso, quien es un gran amigo. Él me regaló camiseta cuando estaba en Cruz Azul, si más o menos tengo tres camisetas. Luego, tengo una camiseta de José Luis Carranza, Marko Ciurlizza también me regaló una camiseta cuando salió tricampeón. Juan Reynoso es una gran persona, de verdad, tengo el gusto de conocerlo como persona.

¿Qué recuerda de lo que conoció de Lolo Fernández?

Si lo conocí. Él iba al Lolo y empezaba a contar chistes. Tenía una chispa, la gente lo respetaba y lo oía. Hacia reir a la gente. En el año 1974 se creo la escuela Lolo Fernández. Lolo hablaba con los jugadores en ese tiempo como Percy Rojas, le daba consejos de cómo debía moverse en la cancha, de la rápidez, los movimientos, por algo no es el simbolo del club Universitario de Deportes. Lolo era humilde, cariñoso y afectuoso. Tengo la satisfacción de haberlo conocido y tratado.

¿Qué nos puede decir de Héctor Chumpitaz?

Para mí es el mejor jugador del Perú. Como persona es excelente a pesar de todo lo que ha ganado, campeonatos con la U, jugó tres Mundiales, Chumpitaz es un grande.

¿Y de José Luis Carranza que nos puede decir?

¿Cuántos campeonatos ganó? Identifcó a la U con su entrega, temperamento. ‘El Puma" podía estar con el tobillo inflamado y a pesar de todo nunca abandonó al equipo. Siempre se dio integró por el club. Además es mi compadre al igual que Roberto Martínez, ya que son parinos de mis hijos mayores. Entonces, hay una afinidad y cariño grande.

¿Y de Juan Carlos Oblitas?

Como jugador muy bueno, un adelantado a la época. Era un jugador muy inteligente y en ese tiempo fue puntero izquierdo. A veces volanteaba, era muy hábil para hacer otras funciones.

¿Qué significa la U?

La U es una pasión y un gran amor.

¿Qué significa el fútbol para usted?

El fútbol es algo que nos lleva en la sangre. más que todo no sé si es que no hubiera estado en el fútbol, no sé para que hubiese sido bueno. El fútbol hay que vivirlo más que todo en esta institución como la U y su camiseta.

¿Conseguir el tricampeonato?

Es una alegría enorme para todos. Para la hinchada, plantel, integrantes del comando técnico, plantel y todos los del club tenemos una felicidad muy grande.

¿Para usted quien fue Lolo Fernández?

El máximo exponente del club.

¿Don Jorge Nicolini que significa para usted?

Fue un gran dirigente que hizo mucho por la U. Era una persona humilde que siempre llegaba saludaba a todos a pesar del cargo que tenía era respetuoso. Motivaba a los jugadores, ya ue por ganar un clásico le daba un premio aparte. A Balán o Baroni les daba un premio extra por hacer goles en clásico o ante Cristal. Entonces, los motivababa de esa manera.

¿De Corzo qué nos puede decir?

Qué es un gran chico, que vemos todos como se entrega, puede ir de cara por una pelota, en ese aspecto da todo. Además de eso es una gran persona.

¿Su relación con Fossati?

Es una gran persona al igual que su comando técnico. Hay un saludo, respeto, el trabajo cada uno sabe sus funciones, pero si nos trata bien y eso es recíproco.

¿En algún momento dejará de ser utilero, ¿ya visualizó ese momento?

Ahora, estamos hablando, mañana no sé que pasará. Pero solo Dios sabe lo que puede pasar. Me siento bien con salud y fuerza. Todo tiene un ciclo en la vida. Todavía no tengo claro ni definido que haré.

La U le permitió conocer lugares, ¿cuál es el lugar más anécdotico que no pensó conocer?

Me dio mucha satisfacción ir a México y conocer la capilla de la Virgen de Guadalupe. Ahí fui un par de veces, gracias a Dios y al fútbol conocí la capilla en dos oportunidades. Por ese lado satisfecho y contento.

Los camerinos son muy católicos

Sí, ahí tenemos una imagen del Señor De Los Milagros que nos regaló un socio de la cuadrilla número 12 y una imagen de la Virgen de Guadalupe que nos regaló Juan Reynoso en el año 1996.

¿Cómo podría describir todo lo que vivió con la U?

La U es el gran amor de mi vida. Todo el tiempo que estuve acá di lo mejor de mí, con responsabilidad, ya que cuando uno era joven fue más vehemente, pero ahora está más calmado, piensa las cosas y de adulto te das cuenta de todo. Por ahí hice cosas en los estadios cuando fui joven, en partidos que reaccionas mal, mandas a volar a algunos y eso ha hecho que me hayan expulsado de los juegos. En Urcos hubo un problema con el árbitro Garay, quien nos complicaba el partido, expulsó a tres jugadores y luego a mí. Sus decisiones eran muy descaradas y creo que le arrojé agua a un juez de línea. Más maduro no lo hubiera hecho, pero con lo que se vive en el partido uno no mide sus actos. Estábamos ganando 1-0, luego nos voltean 2-1 el marcador e inclusive cobran un penal

