La ‘U’, 8 títulos y una economía que es la envidia del país: cuántos millones acumulará en premios si se reafirma su hegemonía con el tricampeonato

Mientras en Alianza Lima el técnico Néstor Gorosito utilizó la conferencia de prensa en la que se anunció su renovación para excusar la irregularidad de su equipo en la Liga 1 2025 señalando que “la cancha no está igual para todos los equipos” y las conformistas declaraciones del director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, al afirmar que los celestes están “enfocados en Perú 2”; la ‘U’ ha dominado de punta a punta el fútbol peruano desde mediados del 2023. Los cremas ganaron el Clausura de aquel año, luego el Apertura y Clausura del 2024, y este 2025 está cerca de repetir la campaña pasada. Son seis títulos (cuatro torneos cortos y dos campeonatos nacionales) y este domingo -si vencen a ADT en Tarma- podrían ser ocho.

1 2023 Torneo Clausura 2 2023 Liga 1 3 2024 Torneo Apertura 4 2024 Torneo Clausura 5 2024 Liga 1 6 2025 Torneo Apertura 7 2025 Torneo Clausura *Podría ganar el certamen este domingo en Tarma ante ADT. 8 2025 Liga 1 De ganar el Clausura este domingo, la 'U' se consagraría como tricampeón del fútbol peruano.

“No soy de los que vendo la piel del oso antes de cazarlo. Todavía falta”, declara Fossati tras el 1-0 ante Cristal. El uruguayo de 72 años pasó su vida en un campo de fútbol: 21 años como futbolista, más de 30 como entrenador. Y si algo sabe el técnico que dirigió 15 equipos en diversos rincones del mundo, ganó nueve títulos como portero y otros 12 desde el banco de suplentes, es que no se debe festejar antes de tiempo.

Aunque, claro, la ‘U’ está a un partido de lograr el ansiado tricampeonato. Con 36 puntos el tabla del Clausura, los cremas están a siete de Cusco FC, el único club que podría quitarles el título. Una victoria merengue este domingo en Tarma ante ADT significaría la consagración; ya que los cusqueños vencieron 1-0 a Alianza Atlético este sábado en el Cusco.

El plantel de Universitario se unió al banderazo que realizan sus hinchas en Tarma. Se calcula un aproximado de 10 mil cremas han llegado para ver el partido contra ADT.



Los millones del mejor equipo del Perú

La supremacía de Universitario de Deportes en la Liga 1 Te Apuesto se observa en el campo y se refleja en las cuentas bancarias. Desde el título de 2023, que le ganaron a Alianza Lima, los cremas han ingresado solo en premios cerca de once millones de dólares, que pasarían los doce millones en caso de proclamarse tricampeones en Tarma.

Aquel año comenzó el dominio merengue. Después de ganar el Clausura, la ‘U’ accedió a la final nacional para enfrentar al ganador del Apertura, Alianza. Y lo venció en el estadio Alejandro Villanueva. Y hubo motivos de sobra para celebrar, sobre todo por los millonarios premios.

Los dirigidos por Jorge Fossati recibieron 600 mil dólares de Conmebol (a través de la FPF) y 354 mil dólares del Consorcio Fútbol Perú por levantar el título de la Liga 1. Y ese mismo 2023, por llegar a los playoffs de la Sudamericana, obtuvieron 1.9 millones de dólares.

Los millones ganados por la ‘U’ en estos tres años:

2023 2024 2025 Copa Sudamericana: 1.925 millones Fase de grupos Libertadores: 3 millones Fase de grupos de la Copa: 3 millones

Premio Conmebol campeón: 600 mil Premio Conmebol campeón: 600 mil Victorias en Copa: 660 mil

Clasificación a octavos de final: 1.250 millones Premio GolPerú campeón: 354 mil Premio GolPerú campeón: 354 mil Premio Conmebol campeón: 600 mil Premio GolPerú campeón: 354 mil Total: 2.879 millones de dólares Total: 3.954 millones de dólares Total: 5.864 millones de dólares

En 2024, Universitario se proclamó campeón nacional sin necesidad de disputar una final. Ganó el Apertura y Clausura; es decir, fue el mejor de principio a final. Y recibió 600 mil dólares de Conmebol, 354 mil del Consorcio Fútbol Perú y los tres millones por haber disputado la fase de grupos de la Libertadores.

Este año está a punto de ser histórico para los cremas. Después de una gran Libertadores en la que llegaron hasta octavos de final y obtuvieron 1.8 millones de dólares (sumados a los tres millones por estar en la fase de grupos), el elenco dirigido por Jorge Fossati está a punto de abrocharse otros 3.8 millones. Si campeonan, asegurarán tres millones por acceder a la fase de grupos de la Copa del siguiente año, además de 600 mil de Conmebol y 354 mil del Consorcio.

Solo contando en premios, Universitario está a 90 minutos de recibir más de 12 millones de dólares en estos últimos tres años, un logro que refleja su estabilidad institucional y supremacía deportiva.

