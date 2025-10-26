La ‘U’, 8 títulos y una economía que es la envidia del país: cuántos millones acumulará en premios si se reafirma su hegemonía con el tricampeonato

Escucha la noticia
“Parece que hay algunos que trabajan en medios que seguramente están orientados por otros intereses que han ido a las antípodas de la realidad faltándole el respeto a este grupo, diciendo que Universitario ha sido favorecido durante todo el año”, reaccionó Jorge Fossati en conferencia de prensa después de que su equipo le ganara 1-0 a Cristal como visitante en un partido clave para asegurar el Torneo Clausura y, tras llevarse también el Apertura, poner a la U en lo más alto del fútbol peruano: tricampeón, siendo el único club nacional que logra la gesta dos veces.
