Universitario: Los detalles de la pretemporada del tricampeón y de qué depende la llegada de los principales refuerzos para el 2026

El último viernes el plantel de Universitario entrenó por última vez en este exitoso 2025: Apertura, Clausura y un tricampeonato fueron los objetivos alcanzados. Ese día, fue también la última vez que Jorge Fossati estuvo al frente de las prácticas en lo que respecta a esta temporada.

Mientras usted lee esta nota, el uruguayo ya está en Montevideo junto a su familia y seres queridos disfrutando de unas merecidas vacaciones, aunque con un pendiente que acalambra de vez en cuando la tranquilidad del hincha: su permanencia como entrenador para la temporada 2026.

Y es que en las últimas semanas se habló de la permanencia de Jorge Fossati en el cargo de entrenador. Fue tanto así la presión, que el mismo técnico en una entrevista con RPP salió al frente para aclarar su situación con Universitario de Deportes.

“Falta prácticamente nada... la firma. Mi contrato lo firmé con otra administración, es eso lo que falta, firmar un nuevo contrato con la nueva administración”, manifestó Jorge Fossati.

Jorge Fossati cumplió 73 años y cerró su año con Universitario. Consiguió los títulos 2023 y 2025 en la Liga 1 de Perú. (Foto: Lenin Tadeo / GEC) / LENIN TADEO

Sin embargo, eso no es del todo cierto, El Comercio pudo conocer desde su fuente en Ate, que Fossati tiene contrato con el club hasta diciembre 2026 y lo normal es que el acuerdo se respete.

“El técnico tiene vínculo vigente hasta 2026 y, si bien el club tiene la facultad de revisar o mejorar las condiciones, ese no es un motivo para pensar en una salida. En caso el club considere que no es el momento adecuado para ajustar cifras, el contrato se mantiene según lo firmado. Por ahora, la dirigencia seguirá evaluando la opción de una posible mejora, siempre dentro de los parámetros institucionales.”, afirmó una fuente.

Asimismo, Pablo Betancourt, el empresario de Jorge Fossati, está llegando hoy martes 2 de diciembre a Lima para ver si hay una mejora en las condiciones en una ampliación del contrato.

Las despedidas

El club crema comunicó a través de sus redes sociales la no renovación del arquero uruguayo. Es por ello, que el viernes hizo maletas y se fue a su país, Uruguay.

“Estoy tranquilo porque dejó todo. Los números lo avalan. Gané los cuatro torneos que disputé, los dos nacionales que disputé, no perdí ningún clásico. Me voy tranquilo”, dijo Britos a Best Cable en el aeropuerto.

Sebastián Britos. (Foto: Universitario)

El argentino nacionalizado paraguayo no fue el ‘9′ esperado, sin embargo, los hinchas reconocen el profesionalismo y entrega que tuvo cuando tuvo minutos en el campo.

El extremo uruguayo nacionalizado peruano llegó a la U luego de su pase por Alianza Lima. No fue trascendental ni mostró el nivel que en algún momento lo llevó a la selección peruana

Detalles de la pretemporada 2026

La pretemporada Universitario de Deportes la estaría empezando el 2 de enero del 2026. Previo a ello por la mañana se realizarán los respectivos exámenes médicos de rigor y luego se dará inicio a los trabajos físicos y tácticos respectivos.

Lo que se busca es que quince días estén concentrados trabajando a doble turno, por la mañana táctico y físico, y en la tarde haciendo énfasis en la fuerza.

La ‘U’ aún no ha manifestado si cambiará o no la fecha de la Noche Crema, la cual está programada para el sábado 24 de enero contra un rival aún por confirmar. Para esa misma fecha, Alianza Lima tiene programado enfrentar a Inter Miami en el Estadio Nacional.

Universitario buscará refuerzos para la temporada 2026. (Foto: Universitario)

Por otro lado, se conoció cuál fue el papel del preparador físico Sebastián Avellino en el comando técnico de Jorge Fossati este año. “Cabe resaltar que en este momento yo no estoy con contrato en la ‘U’, lo hago simplemente porque somos una gran familia, siempre se lo advertí a Jorge (Fossati) que, mientras que tocara esta situación, iba a estar de donde pudiera ayudándolos, así fue, por momentos será día a día, por momentos será dos o tres veces a la semana, miramos el control de las cargas, junto a Santiago, planificábamos todos los trabajos que se iban a hacer durante la semana, por suerte, se dio, se llegó a buen puerto, estamos muy felices con eso”, declaró para el canal de Youtube del periodista Tadokoro.

El tema de la incorporación de Avellino a la ‘U’ en el 2026, esta vez con un contrato, es un tema que se deberá resolver antes del inicio de la pretemporada.

¿Cómo se decide el tema de renovaciones?

Desde la interna del club primero explicaron en resumen sobre el adiós de Britos, Churín y Diego Costa . “Hay un tema de análisis interno para tomar decisiones, pero el tema del cupo de extranjeros es importante también ver que puestos se desean cubrir”, afirma la fuente.

Con las partidas de Britos y Churín, al menos, se liberaron dos cupos de extranjeros. Añadido a esto, las nacionalizaciones de Williams Riveros y Matías Di Benedetto están en proceso. Si se concretan, la ‘U’ liberaría dos cupos más. Los únicos que se mantendrían en el plantel ocupando plaza de extranjeros son Rodrigo Ureña y José Carabalí.

De esta forma, el Director Deportivo, Álvaro Barco, podría salir en busca de futbolistas extranjeros para los puestos de centrodelanteros y volantes carrileros.

En un mapeo del posible once titular de la ‘U’, solo Romero, Corzo o Santamaría, Polo, Concha y Valera jugarían como futbolistas nacionales.

