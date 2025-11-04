Osvaldo Piazza, campeón con la ‘U’ en 1998: “La garra crema siempre estuvo presente, ahora esa garra hay que llevarla a la selección y sobreponerse a las dificultades” | ENTREVISTA

- ¿Qué podría opinar de un nuevo tricampeonato por parte de su exquipo Universitario de Deportes?

Es lindo, estoy muy contento, porque repite cuando se hace las cosas bien y se pone todo para hacer un buen campeonato partiendo por la dirigencia, la parte técnica y los jugadores, hace que los resultados se den y esto no es casualidad de que se obtenga otro campeonato. El fútbol peruano es difícil, ya que los equipos que se hacen fuerte, la U continúa con el liderazgo y afirma con estos tres títulos que es el equipo número uno del Perú.

Universitario campeón del apertura 1998. En la foto Alfredo Gonzalez se abraza con el técnico crema Oswaldo Piazza. (Foto: El Comercio)

- Para usted la U fue el equipo que mejor juega en Perú...

Siempre hay que confirmar, porque uno quizás gana el campeonato, pero te das cuenta que lo meritorio es con la misma organización del club, eso tiene que ver mucho, ya que se conserva el plantel y solo se refuerza en puestos claves para aumentar el juego. Es un trabajo de equipo de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes que hacen que los resultados no sean casuales sus tres títulos seguidos, la U es el mejor equipo y se vuelve aún más confiable.

- ¿La consigna para la U es llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores 2026?

Si, creo que sí, pese a que acaba de jugar una Copa Libertadores ¿no? y por lo menos avanzó un poco más de lo que lo hacía anteriormente y eso es importante. Además, se va a notar el año que viene y tiene que pensar un poco más en avanzar más allá. pese a que le cuesta el ritmo de la Copa Libertadores al fútbol peruanao. Entonces, eso hace que refuerce un poco más para que el año próximo participe mejor y llegue más lejos en la Copa Libertadores y eso hace más grande al club Universitario de Deportes. Por eso te digo, que bueno estos tres campeonatos de la U porque se ve el progreso en la parte Sudamericana.

- ¿El tricampeonato puede ser una presión para los jugadores?

Los jugadores siempre están en desafío continuo, no solamente la U quiere ser el mejor equipo del Perú, sino estoy seguro que quieren trascender en lo que representa en Sudamérica. Porque no pensar que esto es un puntapié inicial de una mejora de los equipos peruanos y sobre todo de la que tiene que dar el ejemplo como campe ón e ir a presentarse en un partido de Libertadores con todo lo que representa ese torneo, porque lo juegan los campeones, y si la juegan los campeones porque son los mejores equipos y los mejores equipos son cuando lo demuestran a través de los resultados.

Universitario tricampeón. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

- Siempre se habla de la garra crema, ¿lo ve reflejado en el equipo de Fossati, Valera y compañia?

Sí, porque siempre que ganó un campeonato o sacó buenos resultados, la garra crema estuvo presente. El problema es cuando quizás los resultados no acompañan y va perdiendo esa optimismo y esa representación de la camiseta de la U. La U representa todo un pueblo que vive y demuestra su amor al fútbol. La U siempre tuvo un buen equipo. Ahora esa garra hay que llevarla a la selección y que tenga ganas de sobreponerse a las dificultades.

-¿Qué tiene que pasar en un vestuario para que un equipo gané tres titulos seguidos?

Eso es parte del comando técnico y dirigencial que mantuvo a los jugadores respetando lo que quería el técnico y a partir de ahí fomenta un optimismo que va a ser continúo porque ya se conocen y han demostrado desde el primer título, luego con el segundo título y terminan de lograr la consolidación con el tricampeonato, ya que es difícil que un equipo mantenga por más de tres años un gran nivel, con eso no estoy diciendo que le va a costar a la U. Por eso, tiene que preparar la cabeza de parte del técnico y de los dirigentes que crean que pueden y que en el fútbol no hay nada dicho.

-¿Qué le llama la atención de esta U?

Qué está mucho más jugando en equipo, no tanto esperando la individualidad. La individualidad es necesaria, pero lo veo más concentrado y que no se ha relajado. La U estiuvo concentrado y demostró como equipo que no depende de un solo jugador, sino del funcionamiento del equipo. Ahora, tiene que ratificarlo en la Copa Libertadores como campeón y porque es el mejor. Tiene que seguir siendo un equipo concentrado para darle pelea al adversario.

- Si usted tuviera adelante a Jorge Fossati, ¿qué le diría?

Si él ha logrado eso es porque está capacitado para hacerlo y ya lo demostró antes. Fossati conoce muy bien a sus jugadores al igual que el fútbol peruano. A Fossati le doy las felicitaciones, lo conozco y le doy mis felicitaciones porque sé que es un gran técnico.

Jorge Fossati llegó en abril de 2023 a Universitario y volvió este año tras un paso por la selección peruana (2024). (Foto: Agencias)

-¿Por qué cree que la U hoy es exitoso?

Hoy debe ser la mejor estructura que hay. Ni en mi época, yo lo puedo comparar porque no estoy en Campomar, yo me encontré con un Campomar fabuloso que me permitía cosas que no lo había hecho antes. No me voy a olvidar nunca de la crítica que era muy grande hacía mi, cuando ponía a jugadores de 17 o 18 años que fueron campeones no que los puse por poner. En esos años, Campomar nos sirvió a través de Omar Jorge, quien estaba a cargo de las divisiones menores, poniendo a chicos que jueguen un campeonato profesional no siendo profesionales y terminando al año, le dio 7 jugadores para la sub 20 de Perú que jugó un Sudamericano en Mar de Plata, Argentina. Creímos en eso y nos dio resultado. Después no seguimos, no porque no teníamos los recursos necesarios. en ese momento, todos estaban contentos que los chicos se iban descubriendo a través del juego y de un equipo que fuera campeón. Yo varías veces me quedé dormido en Campomar porque me gustaba estar ahí con los chicos y son cosas que uno la vive en el momento.

- De los chicos que hablá estaba Manuel Barreto, quien formó como director deportivo a este equipo tricampeón, ¿qué opina de su crecimiento?

Siento un orgullo bárbaro, porque lo llamé, entrenaba con nosotros. Tenía 16 años y me miró: “Profesor usted cree que estoy preparado”: Le dije que no se haga problemas porque estaba preparado. Carranza era un tipo fenomenal que daba coraje a los chicos, Mauro Cantoro, Guadalupe, Ibáñez, y ayudaban a los chicos a crecer. Yo estoy contento por la U, porque quiero a la institución y Barreto se merece mucho más de lo que está obteniendo, porque le gusta el fútbol. Manuel es un chico preparado en los estudios. Hoy que le vaya bien no es novedad, va a llegar muy lejos. Me alegra que la oportunidad que le dí sirvió para algo y que hoy sea un director deportivo que sabe lo que tiene.

Universitario Tricampeón 2023-2024-2025.

Justísimo. Notable. La U más influyente de todos los tiempos.



Un plantel pesado, repleto de líderes positivos.

Un equipo bendecido, creyente, entregado a una causa.



Pero, sobre todo, una leyenda viva.



📽️ Fernando Sangama / GEC pic.twitter.com/vivNQoZ4Ve — Miguel Villegas (@prakzis) October 26, 2025

- ¿Qué le diría al hincha de la U que lo recuerda con cariño?

Siempre soy un agradecido, ya que me trato con cariño. He ido a muchas pichangas que han organizado, me divertí porque era gente que quería a la U. Eso hacía una relación muy cercana. El hincha de la U a diferencia del periodismo entendió la decisión de promover a los chicos, porque el periodismo no estaba acostumbrado a que alguien viniera y crea en el jugador joven peruano. El hincha valoró lo que hicimos. Cuánta gente estará celebrando, cuanta gente de la U estará festejando y eso es lo lindo. El hincha de la U si pierde asiste nuevamente al estadio, ese es el hincha que estas cosas le alegra la vida.

