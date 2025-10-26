“¿Por qué no reconocer que la ‘U’ es la mejor expresión futbolística del país?”: Ortiz Bisso y un consejo para aquellos que, como Gorosito, buscan demeritar el inminente tricampeonato

Tribunerismo. Dícese del conjunto de acciones o actitudes desarrolladas por personas ligadas al fútbol profesional, con el único afán de contentar a sus simpatizantes y ocultar errores propios.

Esta práctica poco elegante, lamentablemente muy popular, ha empezado a ponerse en práctica con particular intensidad en los últimos días, conforme el Torneo Clausura alcanza sus tramos finales.

Uno de sus iniciadores ha sido quien, según señalan periodistas de su país, es un tribunero por naturaleza: el señor Néstor Raúl ‘Pipo’ Gorosito. “Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos”, ha declarado, en clara alusión a los supuestos beneficios que habría recibido Universitario a lo largo del campeonato. Sus palabras han sido repetidas por sus adláteres en las redes sociales y, estoy seguro, pronto seguirán el mismo camino directivos, jugadores e integrantes de otros equipos.

El plantel de Universitario se unió al banderazo que realizan sus hinchas en Tarma. Se calcula un aproximado de 10 mil cremas han llegado para ver el partido contra ADT.



Video: Fernando Sagama / GEC pic.twitter.com/PwhH5zpArx — Jasson Curi Chang (@jcurichang) October 26, 2025

El señor Gorosito ha sido el artífice de que Alianza Lima cumpla una de las campañas internacionales más importantes de su historia reciente. En menos de un año, el conjunto blanquiazul pasó de ser la burla de Latinoamérica a un conjunto respetado por su capacidad para derribar gigantes como Boca Juniors o Gremio.

Pero a nivel local, su participación ha sido un fracaso rotundo. Eso, y que el éxito le haya sonreído al rival de toda la vida, es lo que más les duele.

¿Los 14 puntos que le ha sacado Universitario a Alianza Lima en el acumulado son fruto del favoritismo? ¡14 puntos! ¿Por qué no reconocer que la crema es, por tercera temporada consecutiva, la mejor expresión futbolística del país? ¿Los hace menos hinchas, a él y sus seguidores, esta constatación?

Universitario sería tricampeón nacional este domingo si gana a ADT como visitante. (Foto: Universitario)

El hincha común y corriente es irracional por naturaleza. Utiliza los momentos de éxito para sobrevalorar los logros de su equipo y minimizar los del rival vencido. Y cuando le toca perder, antes que reconocer la derrota opta por caricaturizar la victoria ajena o señalar que es consecuencia de trampas y jugarretas en su contra.

Pero de quienes tienen por misión dirigir equipos, conducir carreras, sentar con el ejemplo corrientes de opinión, se espera otra cosa. La grandeza también se mide en momentos de derrota. Buscar en otros la razón de los fallos propios es no saber asumir la responsabilidad que les compete.

Si no son capaces de reconocer sus malas decisiones, si persisten en esta actitud infantil, francamente ridícula, lo único que van a conseguir es alfombrar el camino para que Universitario vuelva a celebrar el próximo año. Parecen no darse cuenta de ello.

*************

