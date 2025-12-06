Por qué peligra la permanencia de Fossati en el 2026 y cuál es la postura de la ‘U’ que pone en vilo al ‘Nono’

¿Qué pasará, entonces, con los ‘compadres’ de cara al 2026? ¿Es cierto que en Alianza Lima están, una vez más, entre la espada y la pared? ¿Universitario cederá a Jorge Fossati para mantener la armonía? En los siguientes párrafos detallaremos el futuro de los dos técnicos del momento en la Liga 1.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

¿Jorge Fossati se queda en Universitario?

En la ‘U’ la situación es contraria a la de Alianza. Jorge Fossati, técnico tricampeón, tiene contrato por todo el 2026; sin embargo, según mencionó el periodista Gustavo Peralta en L1 Max, el entrenador uruguayo estaría pidiendo un nuevo contrato con mejoras económicas.

En tanto, este Diario conoció de fuentes confiables que el club crema no tiene pensado en elaborar un nuevo contrato. Lo que buscarán es hacer respetar en vínculo que se tiene actualmente.

Jorge Fossati campeonó en 2023 y 2025 con Universitario. (Foto: Universitario)

“Intentemos llevar esto en paz, intentemos llevar a un buen acuerdo para mejorar todo, para lograr un objetivo más importante. Jorge (Fossati) lo que no quiere es quedarse haciendo la plancha y especulando. Él quiere ir por algo importante en la Copa Libertadores”, señaló Pablo Betancourt, representante del entrenador charrúa que llegó a Lima para reunirse con el director deportivo crema Álvaro Barco y el actual administrador Franco Velazco.

“Él tiene contrato, recién se van a reintegrar los primeros días de enero”, añadió, aunque dejó en el aire la palabra “hoy” que se puede interpretar de muchas maneras y una de ellas es que todo puede cambiar.

Fuentes confiables indicaron a este Diario que, luego de las reuniones dadas y las posturas definidas, la próxima semana se definirá el tema y se dará fin a la novela de Fossati de cara al 2026.

Alianza Lima: ¿Se va Néstor Gorosito?

Fue la mente maestra detrás del histórico año aliancista a nivel internacional. Hizo de un club que solía ver la Libertadores como un cajero para obtener US$3 millones y no competir a uno que eliminó a Boca Juniors -el segundo máximo ganador del torneo-, le empató a Sao Paulo en Brasil con juveniles y suplentes, y en la Sudamericana dejó en el camino al Gremio en Porto Alegre. Fueron, en total, 18 partidos y US$6.6 millones recaudados en premios.

Los números de Néstor Gorosito con Alianza Lima en 2024

PJ PG PE PP GF GC % Liga 1 34 20 8 7 44 26 66% Copa Libertadores 12 5 4 3 20 19 52% Copa Sudamericana 6 3 2 1 8 4 61%

Sin embargo, la mala campaña a nivel nacional parece estar pasando factura. Para el hincha que sueña con ver campeón a Alianza y se enfurece porque el título está en la otra vereda desde 2023, el ‘Pipo’ perdió el crédito. No solo porque en estos días cercanos a Navidad esté disputando ser Perú 2 -es decir, subcampeón- y obtener un cupo director a la fase de grupos de la próxima Libertadores -y obtener los famosos US$3 millones-, sino también porque a diciembre el equipo no muestra una idea de juego clara y porque es notable la inestabilidad de un vestuario que despidió de mala manera a Hernán Barcos, su último ídolo.

Aunque sus números en el Clausura sean de terror (solo 9 victorias en 17 partidos, además de 4 empates y 4 derrotas), este Diario conoció que el área deportiva del club íntimo decidió que el argentino comande el proyecto 2026. Es decir, hay una renovación firmada por ambas partes.

Pese a que en las últimas horas surgió el rumor de que Alianza podría desprenderse de Gorosito en caso no logre que el equipo sea Perú 2, la única forma para que se ejecute su salida es desembolsando una penalidad, una figura que no es ajena a la institución blanquiazul. En 2024, el técnico Cristian Díaz demandó al club por no cumplir un contrato firmado. Alianza, entonces, vuelve a estar entre la espada y la pared.