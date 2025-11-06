“Razón”, “Mi enfermedad”, Santería"; las melodías de la interna de Universitario: ¿Qué hay detrás de la banda sonora del tricampeón?

Hay equipos que se explican en tácticas o en estadísticas. Universitario, en cambio, también se explica por canciones. Porque este grupo —el que se hizo tricampeón, el que levantó estadios y noches enteras— encontró en la música un lugar para afirmarse, reconocerse y sostenerse cuando la presión convertía el aire en un ecosistema hostil. Es en esos rituales —un parlante en el vestuario, un coro improvisado en la práctica, una melodía que viaja en los audífonos antes del partido— donde se revela algo más profundo: quiénes son realmente.

Edison Flores — “Y dale alegría a mi corazón” (Fito Páez)

Hay futbolistas que juegan como rezan. Edison Flores carga un sentido de pertenencia que se parece más a la devoción que al fútbol. “Y dale alegría a mi corazón” no es solo una canción, es una súplica emocionada. La entona en silencio, como quien se ordena por dentro. Lo suyo no pasó nunca por el grito, sino por la entrega permanente. La letra es casi una extensión de su carrera: “Lo que pasó, pasó y no puedo cambiarlo”. Flores ha aprendido que volver es también sanar.

Aldo Corzo — “Razón” (Los Caligaris)

Corzo escucha “Razón” como quien cava hacia adentro. La canción habla de seguir adelante aunque duela, aunque nadie aplauda, aunque el camino se vuelva cuesta arriba. Su vida profesional ha sido eso: disciplina, firmeza, un profesionalismo casi antiguo. Cuando los reflectores buscan al que gambetea, él sostiene aquello que no se negocia.

Andy Polo y William Riveros — “Mi enfermedad” (Los Rodríguez)

Polo y Riveros comparten una pasión distinta, casi confesional. “Mi enfermedad” no es una canción feliz: es una declaración de obsesión. Esa línea que dice estoy vencido porque el mundo me hizo así suena como una broma amarga para dos jugadores que encontraron en el fútbol un motivo para insistir, incluso cuando la vida se volvió espesa. Los dos se reconocen en el estribillo: el fútbol no es algo que eligieron; es algo que los eligió primero.

Aldo Corzo celebrando el gol ante Comerciantes Unidos. (Foto: GEC)

José Rivera — “Aire” (Los Cafres)

Para José “El Tunche” Rivera, “Aire” es un punto de equilibrio. El suplente más determinante del tricampeonato encontró en esa melodía suave la calma que contrasta con la urgencia de entrar a la cancha y resolver partidos tarde, cuando los nervios cortan el oxígeno. Rivera entra como quien se desliza: sin ruido, sin anuncio, sin promesa. Y sin embargo, define. La canción le da algo que no se ve: ligereza.

Alex Valera — “Santería” (Sublime)

Valera se mueve en otra frecuencia. “Santería” es una canción irreverente, casi despreocupada, pero con una línea de fondo clara: deseo y convicción. El goleador tricampeón juega con esa misma energía: una mezcla de intuición, picardía y una fe inexplicable en que la pelota terminará entrando. No necesita explicarse: solo aparece.

Matías Di Benedetto — “Adicción” (Campo de Almas)

El argentino encontró en Lima una música que parece hablarle directamente. “Adicción”, de Campo de Almas, es melancolía, sí, pero también resistencia. Un rock peruano que duele y aprieta. Di Benedetto juega igual: firme, sin adornos, sin pedir permiso.

Álex Valera confesó su deseo de pasar a la historia de Universitario (Foto: GEC)

Rodrigo Ureña — “Igual que ayer” (Los Enanitos Verdes)

Hay una nostalgia en Ureña que no contradice su dureza. “Igual que ayer” es recordar sin quedarse atrás. El chileno, líder silencioso, entiende que el tiempo pasa, pero la identidad no se negocia. Su juego: exactitud emocional.

Martín Pérez Guedes — “Llenos de Magia” (La Vela Puerca)

Pérez Guedes juega como quien canta esta canción: con energía y un sentido casi festivo del esfuerzo colectivo. “Llenos de magia” no es ilusión; es convicción compartida. La letra celebra estar vivos. Él celebra jugar.

La mirada de un especialista

Raúl Cachay, periodista y especialista en el género músical explica a Deporte Total de El Comercio, un poco la razón por la cuál la cuenta oficial de Universitario de Deportes lanzó ese post curioso que ha llamado la atención a toda la comunidad crema.

“Acabo de ver el post en Instagram, no me queda claro si las canciones han sido seleccionadas por los propios jugadores o por el club, pero insisto en que me parece muy interesante que se busque resaltar esa conexión tan especial que siempre ha tenido la U con un género, como el rock, que a lo largo del tiempo se ha expresado no solo en los múltiples cánticos de la tribuna que se han inspirado en éxitos rockeros (incluso nacionales, como en su momento ocurrió con “Av. Larco”, de Frágil), sino también en toda esa escena de bandas locales que han consagrado sus repertorios a celebrar su pasión crema, como Bombo de la Barra, Nos Sobra Aliento, Atados a un Sentimiento, Voces de Odriozola, etc", afirmó el especialista.

*************

