“Si ganamos el tricampeonato sería un sueño cantar en el Monumental”: Jaze y el lado más hincha del rapero que escribió una canción a la ‘U’ por el título 2023

En una calle miraflorina en un edificio gigante, en el quinto piso, ‘Jaze’, nombre artístico de Juan Carlos Iwasaki, cantante peruano que llegó al top 50 de Spotify nos recibe para no solo hablar del equipo de sus amores, Universitario de Deportes , sino también de los nuevos retos musicales que enfrenta, entre ellos el próximo concierto a realizarse en Lima, el 26 de setiembre en Costa 21. A eso se suma su alegría tras ser incluido en la lista Forbes ’30 under 30 2025′, un listado que repasa a las celebridades menores de 30 años más influyentes de América Latina.

¿Qué significa para la música peruana que Jaze sea el único artista peruano incluido en la lista Forbes 30 under 30 2025?

Creo que es algo más significativo para mi carrera. Pienso que igual es importante en el sentido que me visibiliza a mi como artista peruano que con fe haga que otras personas giren a ver no solo mi arte sino de otros artistas peruanos, pero yo creo que este tipo de reconocimientos son más para el artista más que el arte o la música. Ese es mi pensamiento, pero estoy honrado por el reconocimiento en Forbes.

¿De qué manera este reconocimiento de Forbes y su éxito en Spotify impulsan la proyección internacional de su álbum Quizá no es para tanto?

Pienso que formar parte de un reconocimiento de Forbes, una revista muy importante que me incluye en esta lista. Lógicamente la leen personas de todos lados, que probablemente no conozcan mi música y es una gran ventana de que más gente pueda acceder a mí, lo cuál me pone muy contento para seguir creciendo como artista.

Pero compartes esa lista con cantantes top como Peso Pluma, Christian Nodal entre otros...

Él formar parte de una lista de reconocimientos es súper importante para la carrera de uno. Yo competía en Batallas y a mí ya no me movía ganar títulos. Imagínate este tipo de cosas son importantes para mi carrera como artista. Yo no soy de premios o reconocimientos, como es algo que me significa tanto a mi personalmente. Me pone feliz por mi carrera, lo entiendo y lo agradezco de todo corazón, pero si soy honesto no es algo que me moviliza mentalmente como otro tipo de cosas ¿no?

Jaze ya había ganado la primera temporada de FMS Perú. (Foto: Instagram @jaze-oficial / @fmsperu)

¿Iniciaste tu camino en la música a través del freestyle? y ¿Qué te animó a cambiar de género musical?

Yo en realidad más que iniciar en el freestyle, el freestyle fue lo que me llevó a ser conocido, las batallas de freestyle, pero en realidad soy músico desde muy chico. Mi papá es profesor de música para niños. Yo crecí rodeado de música y cantando canciones desde muy chico, tocando instrumentos. Yo siempre me perfile para ser música y la música fue siempre mi camino. El freestyle la improvisación es musical y tiene data musical igual es otra cosa. Las batallas de freestyle son otra cosa y fue esto lo que me hizo conocido, empecé a sacar mi música y empiezo a ser música distinta a lo que yo hacía en las batallas, pero es porque me reencontré con mis raíces. Empecé a sacar canciones con melodía, armonía y con forma de canción, porque es lo consumí y oi toda mi vida. Desde rock, pop hasta música folclórica, los mejores valses, marinera, landó, rock peruano, balada. reggae, escuché mucha música, pero yo no escuchaba rap hasta que empecé en el freestyle, cosa que fue muy importante para mi crecimiento y para incluir en mi estilo algo nuevo. Mucha gente me ve como un rapero y para mí es loco, porque yo me conozco y sé que soy más músico que un rapero, pero hasta ese punto estoy disfrutando para poder llevar ambos caminos a la mano.

¿Cuéntanos sobre la nueva producción musical que sacaste y el próximo concierto en Lima?

Saqué el 10 de abril un disco, mi tercer álbum que se llama “Quizás no es para tanto”. Esta producción se llevó a cabo en Argentina. Empecé a grabarlo en el 2021 y en el 2023 decido mudarme para poder hacer con tiempo con toda la dedicación que significa hacer un disco me mudo y por dos años estuve allá. Vengo de Argentina ahora y estuve trabajando a full el disco. Abrí una nueva banda que también toma tiempo ir conociendo a los músicos. Ensamblar y que se arme de nuevo la banda. Yo tenía mi banda acá en Lima, de pronto me fui y tuve que armar todo de vuelta y así fue como armé mi banda. Ahora vengo a tocar con mi banda y todos mis músicos de Argentina vienen el 26 de septiembre que vamos a tocar en Lima en el Duomo de la Costa 21 el show más grande que hice hasta entonces. Me emociona muchísimo y al día siguiente tengo la fortuna de cantar en Arequipa, en un lugar que se llama “La Quinta Sala” y yo muy emocionado que mi banda conozca Arequipa y de poder llevar amigos argentinos a que conozcan más mi hermoso país es lo que más me emociona.

¿Cuál crees que ha sido la clave de todos los reconocimientos que has logrado con tu música?

Bueno, en sí es un trabajo de mucho tiempo. Es verdad que no llevo demasiado tiempo sacando música, porque yo escuchó a muchos artistas peruanos que sacan mucha música antes que yo y yo tuve la oportunidad de tener algunos reconocimientos que lo agradezco. Honestamente no sabría decirte el por qué. Yo voy haciendo música de la manera más honesta y transparente que puedo. Haciendo la música que me representa realmente por más que hay gente que no lo entienda y lo cuestione. Yo siempre fui fiel a lo que quería hacer porque sabía que sino en el escenario iba a sentir que estaba haciendo algo que no me representaba. Yo ahora salgo al escenario feliz más que un perro con dos colas. Entonces, es así.

A qué te refieres con cuestionamientos, ¿por dejar el freestyle y cambiar de género musical?

Claro, como para la gente que me conoce por el freestyle, obviamente, no sé, se enamoró de una versión mía de rapero que no cantaba, no hacia melodías, sino rapeaba y era muy espontáneo. Mucha gente que escucha batallas casi no escucha música. Hay mucha gente que solo escucha batallas y está bien, cada uno con lo suyo, pero a alguien que le gusta las batallas, me conoce por las batallas, no escucha música, nunca escuchó ese tipo de música, ve que sacó un tema y de la nada me escucha cantando con la guitarra, no va a entender nada y va a decir que estás haciendo. Era algo que ya sabía que iba a pasar desde que empecé a sacar música, porque yo tenía la oportunidad de hacer un proyecto paralelo que no se llame Jaze y hacer mi música, y en Jaze hacer rap, porque la gente ya me conoce así, pero yo quería unificar todo y mostrarme transparente como soy y así fue como empecé. Hasta este punto estoy contento que así haya sido.

¿Cómo llegas al freestyle?

Llegó porque fui a un parque a pichanguear con unos amigos. De casualidad habían dos chicos improvisando con un grupo que los rodeaba. Ahí estaban rapeando, batallando y yo nunca había visto algo parecido. Entonces, me acerqué a ver, vi que estaban rimando, respondiéndose el uno al otro. Pensaba que era algo preparado y de pronto me preguntaron como me llamaba, les dije ‘Juanca’. Ahí es que empiezan a rapear con mi nombre y es que me doy cuenta que están improvisando y era algo que se podía hacer. No lo podía creer y empecé a hacerlo. Fue algo muy natural y lo hice por muchos años, a mí no me conocía nadie, competía en las plazas, perdía todas mis batallas, fue un proceso de ir agarrando rodaje, eventualmente fui a otras plazas, a ganar de pronto, escalar y poco.

¿Cómo nace tu amor por la U?

No sé si en algún momento nací o luego nació. Yo desde que tengo uso de razón, siempre fui hincha. Tengo videos desde que tenía un año o año y medio y mi papá me decía “Y dale” y yo respondía “u y u”. Estaba con mi pelota de la U, polo de la U y siempre amé el club. Más allá del fútbol, porque yo de niño tuve déficit de atención, no podía concentrarme en una película y en un partido de fútbol, me encantaba ir al estadio a ver a la U. Transcendía del deporte, era como una identificación con los colores, garra y lo que representa al club. Eventualmente fui creciendo. empecé a ver fútbol y me volví hincha del equipo.

Tanto es así que le compusiste una canción, luego de ganarle a Alianza Lima la final en Matute, ¿fue viral ese tema?

Estaba en copas, habíamos ganado y estaba empilado. Hice una canción que se llama “Hoy vine a verte” para el club. Escribí la canción antes de que salgamos campeones en 2023 y antes del Centenario. Fue una canción que hice para el Centenario de Universitario de Deportes.

¿Vas a subir a redes esa canción?

A mi me gustaría hacer y ya lo he dicho varias veces. Está canción me gustaría grabarla y no quisiera una canción que sea para mí, sino que me gustaría que sea para el club, lo que quieran hacer con ella, el club es un regalo para ellos. Había dicho que me gustaría poder coordinar como grabarla. Eso es lo único. Me gustaría tener una versión grabada, tengo una personal, pero grabar significa algunas cosas que tenemos que coordinar, más aún estando con una disquera, pero yo siempre he expresado mis ganas de poder hacerlo.

(Foto: Kiara Lozano)

¿Amigo de algún jugador de la U?

No sé si te podría decir amigo, porque la palabra amigo tiene un peso muy grande, pero si tengo buena onda con varios jugadores como Edison Flores, Martín Pérez Guedes, Matías Di Benedetto alguna vez hablamos algo, Williams Riveros también conversé. Con Horacio Calcaterra y ‘Tunche’ Rivera también he conversado algunas palabras. Verdad, con Alex Valera también me comuniqué. Todavía no he tenido una experiencia de ir al estadio y saludarlos ahí, pero ojalá en algún momento se dé. Yo disfruto de mi hinchaje como un hincha más independientemente de grabar o no la canción, yo lo hice con un peso especial independientemente de conocer a los jugadores o no. Yo soy feliz viendo a la U y disfrutando de ser hincha como lo hice siempre.

¿Si tuvieras que improvisar una rima sobre la U y su hinchada que dirías?

Si tuviera que improvisar una rima sobre la U y su hinchada, te podría decir que no la cambiaría por nada, yo me acuerdo cuando lo veía como jugaban y me llenaba de emoción cada vez que campeonaban ( se ríe, pero su expresión es de felicidad)

¿Quién es tu mayor ídolo en la U?

Mi mayor ídolo en el club, no voy a decir Lolo Fernández porque no lo vi, el jugador que más me impactó ver y me hizo feliz, fue Raúl Ruidíaz. Viví muy a flor de piel, el campeonato del 2013 que fue goleador con 21 goles y desde que lo vi jugar, me encantaba como jugaba así que te diría Ruidíaz

¿te gustaría que el club te invite a cantar en el Arena Monumental?

Si ganamos el Tricampeonato me vuelvo loco y me encantaría que suceda. Siempre he dicho que sería un sueño poder cantar en el Monumental.

