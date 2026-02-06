“Tiene mucha personalidad para jugar en un equipo grande”: El análisis de la prensa ecuatoriana sobre Alzugaray, el ‘cerebro’ de Rabanal en la ‘U’

Por Marco Quilca León

Lisandro Alzugaray no llegó a Universitario como una apuesta al azar ni como un nombre de relleno en el mercado. Llegó con la memoria reciente de lo que fue en Liga de Quito, donde su fútbol supo dejar marca en noches grandes. En Ecuador no lo despiden con indiferencia, todo lo contrario. Hubo, incluso, lágrimas tras su salida del club. Y su calidad, por la que lo recuerdan en el país norteño, quedó clara en su debut este domingo ante ADT (triunfo por 2-0 por la Liga 1): ingresó por Edison Flores para acompañar a Alex Valera y, con él en el campo, llegaron los goles.

