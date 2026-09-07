Por Redacción EC

Universitario hoy: últimas noticias

10:29
  • "El segundo tiempo fue mejor. Arrancamos bien, y nos pasan a ganar con gol de córner enseguida y eso fue un golpe. Nunca un punto me va a conformar. Creo que hoy no merecimos mucho más que un punto”, añadió el DT argentino. 
10:24
  • ¿Qué dijo Héctor Cúper tras el empate contra Comerciantes Unidos?
  • El director técnico de Universitario, Héctor Cúper , admitió que su equipo no tuvo una buena presentación ante el elenco de Cutervo y fue enfático en decir que “no merecimos mucho más que un punto”. “Siempre un punto suma. No conforma a nadie, evidentemente, porque todo el mundo esperaba que la ‘U’ ganara. Hemos hecho un primer tiempo de regular a malo", indicó en la conferencia de prensa posterior al encuentro en el Monumental.
10:15
  • Así llegan los cremas al partido contra su clásico rival, un juego que marcará un punto de quiebre respecto a las aspiraciones que tienen ambos elencos de conquistar el Torneo Clausura. Mientras que la 'U' necesita ganarlo para forzar la posibilidad de jugar un playoff ante su rival de patio, los victorianos quieren lograr ese objetivo para consagrarse campeones nacionales y así evitar el tetracampeonato de su 'compadre'.
10:12
  • En lo que va del Clausura, Universitario, elenco dirigido por el entrenador argentino Héctor Cúper, registra cinco victorias, dos empates y una derrota. Tiene 17 goles a favor y 11 en contra, por lo que tiene una diferencia de goles favorable de 6.
10:09
  • La 'U', tras este magro empate, sumó 17 puntos en la tabla de posiciones y perdió la punta ya que Deportivo Garcilaso, que derrotó 4-2 a Atlético Grau, sumó 19 unidades y se ubica como único líder del campeonato.
10:07
10:05
  • Conoce en esta nota de El Comercio las más recientes noticias de la actualidad del club Universitario de Deportes , que este fin de semana, en la noche del sábado 12 de septiembre, visitará a Alianza Lim a en Matute, en una edición más del clásico del fútbol peruano.

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