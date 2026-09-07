Universitario hoy: últimas noticias
10:24
- ¿Qué dijo Héctor Cúper tras el empate contra Comerciantes Unidos?
- El director técnico de Universitario, Héctor Cúper , admitió que su equipo no tuvo una buena presentación ante el elenco de Cutervo y fue enfático en decir que “no merecimos mucho más que un punto”. “Siempre un punto suma. No conforma a nadie, evidentemente, porque todo el mundo esperaba que la ‘U’ ganara. Hemos hecho un primer tiempo de regular a malo", indicó en la conferencia de prensa posterior al encuentro en el Monumental.
10:15
- Así llegan los cremas al partido contra su clásico rival, un juego que marcará un punto de quiebre respecto a las aspiraciones que tienen ambos elencos de conquistar el Torneo Clausura. Mientras que la 'U' necesita ganarlo para forzar la posibilidad de jugar un playoff ante su rival de patio, los victorianos quieren lograr ese objetivo para consagrarse campeones nacionales y así evitar el tetracampeonato de su 'compadre'.
10:12
- En lo que va del Clausura, Universitario, elenco dirigido por el entrenador argentino Héctor Cúper, registra cinco victorias, dos empates y una derrota. Tiene 17 goles a favor y 11 en contra, por lo que tiene una diferencia de goles favorable de 6.
10:09
- La 'U', tras este magro empate, sumó 17 puntos en la tabla de posiciones y perdió la punta ya que Deportivo Garcilaso, que derrotó 4-2 a Atlético Grau, sumó 19 unidades y se ubica como único líder del campeonato.
10:07
- El último fin de semana, en el partido por la octava jornada del Torneo Clausura, la escuadra crema resignó dos puntos en su camino hacia el título tras empatar 2-2 ante Comerciantes Unidos en condición de local.
10:05
- Conoce en esta nota de El Comercio las más recientes noticias de la actualidad del club Universitario de Deportes , que este fin de semana, en la noche del sábado 12 de septiembre, visitará a Alianza Lim a en Matute, en una edición más del clásico del fútbol peruano.
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