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Resumen

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Ante 60 mil hinchas, la ‘U’ empató 2-2 frente a Comerciantes Unidos. Inga y Lapadula anotaron en el partido previo al clásico en Matute. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Ante 60 mil hinchas, la ‘U’ empató 2-2 frente a Comerciantes Unidos. Inga y Lapadula anotaron en el partido previo al clásico en Matute. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Jasson Curi Chang

Universitario se salva de la vergüenza porque empatar en el Monumental ante más de 60 mil presentes contra Comerciantes Unidos es un resultado que puede costar muy caro en las próximas semanas. El cero margen del error le respira en la nuca al equipo de Cúper que dormirá como líder del Clausura con 17 puntos tras el 2-2, pero que hoy puede ver que Garcilaso le saque ventaja si vence a Grau y, de paso, tendrá que saber que Alianza, si gana en Chongoyape, reduce la distancia a dos puntos antes del clásico el próximo sábado.

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