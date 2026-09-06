Universitario se salva de la vergüenza porque empatar en el Monumental ante más de 60 mil presentes contra Comerciantes Unidos es un resultado que puede costar muy caro en las próximas semanas. El cero margen del error le respira en la nuca al equipo de Cúper que dormirá como líder del Clausura con 17 puntos tras el 2-2, pero que hoy puede ver que Garcilaso le saque ventaja si vence a Grau y, de paso, tendrá que saber que Alianza, si gana en Chongoyape, reduce la distancia a dos puntos antes del clásico el próximo sábado.

Ningún partido se gana antes de jugar. Parecía que se daba por descontado que la ‘U’ vencería a Comerciantes Unidos. Los cálculos matemáticos exagerados y las tablas de puntajes mentirosas le tiraron el cuento a la basura a los cremas. El empate 2-2, siendo justos, hasta podría ser mucho premio por estas razones.

Primero. No hay que saber de Catenaccio ni amar el Jogo Bonito o ser admirador del Tiki-Taka para entender de fútbol y decidir cuándo es el mejor momento para girar el timón. Hasta ayer, Cúper murió en su palo. Insistió con un irresoluto Quiroz y con un indescifrable Requena. Hace una semana, a Adrián lo sacó a los 27 minutos; ayer, otra vez con el marcador en contra, lo sacó en el entretiempo. ¿Tan falto de físico llegó Quispe que tiene que ser suplente? Sobre Requena, su desempeño hace aún más grande el forado que dejó Ureña. En el conteo de pases hacia el costado o atrás, el argentino debe líderar el ránking.

Segundo. Diego Romero en el arco es una apuesta cerrada. En el Clausura se acabó la rotación con Vargas. Acá la estadística es contundente. De 15 llegadas al arco de Romero, 11 acabaron en gol. ONCE. En todo el Clausura, solo un partido tuvo el arco invicto: el 3-0 sobre Los Chankas. Ayer volvió a recibir dos goles, y en ambos tuvo responsabilidad. En el 1-0 no achicó a tiempo el disparo de Sánchez, y en el 2-1 momentáneo no salió a despejar el córner que acabó en el cabezazo de Alcedo.

Tercero. Dos cambios en el entretiempo. Murrugarra por Requena y Quispe por Quiroz. Y luego, uno más: Alzugaray por Fara. Cúper prefiera desbibujar el 3-5-2 antes que hacer los cinco cambios que le permite el reglamento. Si la fórmula hubiese funcionado, estaríamos hablando del gran estratega que es el argentino, pero como fue un decepcionante 2-2, entonces, toca recalcar que el técnico la mayoría de partidos deja a los cambios en el banco.

Cuarto. El VAR jugó. No decirlo es de necios. Alex Valera debió ver la tarjeta roja por un pisotón al borde del primer tiempo contra Cossio. Y claro, habría quedado fuera del clásico. El VAR no llamó a Michael Espinoza a revisar la jugada. El penal contra Riveros es total interpretación de Espinoza. Guzmán le jala la camiseta al paraguayo, que aprovecha y se deja caer. Si no cobraba la pena máxima, sería la jugada polémica de la fecha. Y finalmente, el penal que fue a revisar al VAR a favor de Comerciantes Unidos fue una pérdida de tiempo que los 9 minutos de descuento no lograron compensar.

César Inga marcó en el duelo entre Universitario vs. Comerciantes (Fernando Sangama @photo.gec)

Y quinto. Sostener la ilusión en unos contados jugadores es caminar por la cornisa. Inga terminó agosto como el mejor jugador de la Liga 1, y arrancó setiembre con un huachas, desbordes y un golazo espectacular. Lapadula llegó a su gol 6 con la ‘U’, y en cuatro partidos en el Monumental siempre se hizo presente en el marcador. Valera es vértigo puro, pero está jugado al filo del reglamento. Los demás, mucho por trabajar.

Frases para entender la cabeza de Cúper

En conferencia de prensa, Héctor Cúper plantó cara. Sobre el cambio de Quiroz dijo: “Hoy también volvió a salir mal un poco las cosas”. Lo sabe él y lo padecieron 60 mil hinchas en las tribunas.

“Siempre un punto suma, no conforma a nadie, obviamente. Nunca un punto me va a conformar, ¿merecimos mucho más que un punto? Yo creo que no”, fue la autocrítica de Cúper tras el 2-2 que le permitirá llegar a Matute al menos con dos puntos de ventaja si hoy el compadre hace bien su tarea en Chongoyape ante Juan Pablo II.

Sobre los puntos más bajos de su equipo, Cúper fue muy enfático. “Hemos hecho un primer tiempo de regular a malo, no hay ninguna duda. No es que defensivamente estamos mal, hay errores muy puntuales, eso nos ha costado goles”, sentenció.

En un Clausura tan apretado, donde cada partido de local contempla los tres puntos asegurados, la ‘U’ acaba de meter la pata. Irá a Matute para dar un golpe de autoridad, o en caso contrario, a ponerse la soga al cuello en esta dura campaña donde no puede sumar 4 triunfos al hilo.

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