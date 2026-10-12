¿Hubo falta de ‘Orejas’ Flores sobre Matías Lazo? Exjefe de la Conar lo explica | VIDEO
¿Hubo falta de ‘Orejas’ Flores sobre Matías Lazo? Exjefe de la Conar lo explica | VIDEO
Por Redacción EC

Universitario sacó un empate 2-2 con Melgar en el Estadio Monumental con un doblete de Alex Valera en los minutos finales. Sin embargo, el segundo gol de los cremas generó polémica por una supuesta falta de Edison Flores contra Matías Lazo en la jugada previa. ¿Qué pasó realmente y por qué no se sancionó?

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