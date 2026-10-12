¿Hubo falta de ‘Orejas’ Flores sobre Matías Lazo? Exjefe de la Conar lo explica | VIDEO

Universitario sacó un empate 2-2 con Melgar en el Estadio Monumental con un doblete de Alex Valera en los minutos finales. Sin embargo, el segundo gol de los cremas generó polémica por una supuesta falta de Edison Flores contra Matías Lazo en la jugada previa. ¿Qué pasó realmente y por qué no se sancionó?

De acuerdo a Winston Reátegui, exjefe de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), las cámaras no mostraron una falta sancionable con total claridad. “Si no hay un elemento, no hay una cámara, no hay una toma que me demuestre fehacienmente que es falta, siga (el juego)”, explicó en L1 Max.

Para Reátegui, el árbitro principal Bruno Pérez manejó el desarrollo del compromiso con fluidez, priorizando el juego. “Tuvo una conducción del partido: dejar jugar, como todos hemos visto”, agregó.

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Asimismo, puso el foco de atención en el VAR y en la poca claridad de las imágens para sancionar la supuesta falta de Flores contra Lazo. “El VAR, al no tener algo objetivo y claro, lo que tiene que hacer es dejar seguir”, enfatizó, mostrando su acuerdo con Pérez.

Como se sabe, los jugadores de Melgar reclamaron la falta y pidieron que se sancione, aunque esto no ocurrió. Universitario logró un empate sufrido, sumó 21 puntos y se mantiene cerca de los líderes del Torneo Clausura.

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